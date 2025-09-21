Φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στο Κουνούπι Αργολίδας - Εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Βεργαίικα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8:37 το πρωί και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Έχουν αποσταλεί δύο μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους. Το πρώτο προειδοποιούσε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Βεργαίικα να απομακρυνθούν προς το Πόρτο Χέλι, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βεργαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας απομακρυνθείτε προς Πόρτο Χέλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 72 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει το συντονισμό των εναέριων μέσων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

