Νέο είδος σαύρας εντοπίστηκε στην Ελλάδα

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ενισχύει ουσιαστικά την επιστημονική έρευνα για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Πρόσφατα, η επιστημονική κοινότητα ανέδειξε ότι ο πληθυσμός της βραχονησίδας Βελοπούλα αποτελεί νέο είδος για την επιστήμη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνέχισης και ενδυνάμωσης τέτοιων ερευνητικών πρωτοβουλιών. Ερευνητές από τα Τμήματα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Πατρών, συλλέγουν μορφολογικά και γενετικά δεδομένα, με στόχο την επιστημονική δημοσίευση που θα περιγράψει το νέο είδος στο προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας - Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας», ερευνητική ομάδα του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας Παναγιώτη Παφίλη, μελέτησε μεταξύ άλλων την ενδημική σαύρα της Μήλου (Podarcis milensis).

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν επιτόπιες έρευνες σε μικρές βραχονησίδες ανοιχτά της Μήλου, εξετάζοντας τους μικρονησιωτικούς πληθυσμούς του είδους και τους εξειδικευμένους μηχανισμούς προσαρμογής σε περιβάλλοντα με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζουν τα ζώα που ζουν σε απομονωμένα οικοσυστήματα, όπως οι νησίδες του Αιγαίου, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, καθώς η απουσία δυνατοτήτων διασποράς δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αύξησης της θερμοκρασίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί μέρος των 32 έργων που προκηρύχθηκαν από το ΕΛΙΔΕΚ στις 30 Ιανουαρίου 2023 και συνεχίζεται βάσει της νέας προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη στις 8 Ιουνίου 2023, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 800.000 ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνος Τριάντης, δήλωσε: «Με δράσεις όπως αυτή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η έρευνα, η προστασία και η ανάδειξη της ελληνικής φύσης αποτελούν επένδυση για το μέλλον. Το νέο είδος σαύρας αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο μοναδική είναι η ελληνική βιοποικιλότητα αλλά και ότι τα βραχονήσια μας είναι θησαυροφυλάκια βιοποικιλότητας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

