ΔΕΗ και Open Farm προωθούν τη βιώσιμη γεωργία στους μαθητές μέσω του “Carbon Farming Schools”

Με τη συμμετοχή 500 μαθητών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Carbon Farming Schools» σε 10 σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και της Αττικής, με την υποστήριξη της ΔΕΗ για 2η συνεχή χρονιά. Με στόχο την βιωματική εκπαίδευση στη βιώσιμη γεωργία και διατροφή, η Open Farm και η ΔΕΗ συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών δράσεων με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα που απαντούν ταυτόχρονα στους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς στόχους για την μετάβαση σε μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Carbon Farming Schools», μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Κοζάνη, τη Φλώρινα, τη Μεγαλόπολη, την Ελευσίνα και την Αττική συμμετείχαν σε ενημερωτικές δράσεις. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Open Farm παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης γεωργίας και διατροφής, ενώ μέσα από πρακτικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης, της γεωργίας του άνθρακα και της αναγεννητικής γεωργίας, καθώς φύτεψαν περισσότερα από 3.600 φυτά, εμπλούτισαν το έδαφος με 16.000 λίτρα (16 κυβικά μέτρα) κομπόστ και κάλυψαν περισσότερα από 1.500 τ.μ. εδάφους με άχυρο για την προστασία του αντί της χρήσης χημικών λιπασμάτων.

Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων βιωματικής μάθησης και μη τυπικής εκπαίδευσης, η Open Farm επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους στην πόλη με τους παραγωγούς στην ύπαιθρο και τη διαδικασία της παραγωγής της τροφής. Μέσω του δικτύου Open Farm, καταγράφει και αναδεικνύει τα «ανοιχτά», επισκέψιμα αγροκτήματα και τις μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, που είναι διάσπαρτα σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Μέσα από τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση σχολικών κήπων Μεσογειακής, Αγροοικολογικής κατεύθυνσης και της ανάπτυξης βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων, αναπτύσσονται παράλληλα συνθήκες για την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των παιδιών με κοινό πεδίο τον κήπο που τους δίνει τροφή και γνώση.

Ο Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, δήλωσε: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη ξεκινά από την εκπαίδευση και το πρόγραμμα “Carbon Farming Schools” αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τις νέες γενιές να υιοθετήσουν έναν πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής και εκμάθησης σύγχρονων μεθόδων αναγεννητικής γεωργίας, οι οποίες ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές πιέσεις στο έδαφος και συνδράμουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στη ΔΕΗ, υποστηρίζουμε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλουν στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως αυτή της Open Farm, που φέρνουν τη γνώση και την εμπειρία πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υλοποιούμε αντίστοιχες δράσεις στην κατεύθυνση δημιουργίας κοινωνικοοικονομικής διαμοιραζόμενης αξίας με πρόσημο την κοινωνική καινοτομία και την προστασία του περιβάλλοντος».

Λειτουργώντας με υπευθυνότητα προς όφελος του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διατήρησης των φυσικών πόρων, η ΔΕΗ στηρίζει εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες με θετικό πρόσημο προς τη φύση με έμφαση στις περιοχές που δραστηριοποιείται, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Με όραμα του να μετασχηματιστεί σε μία οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη, ψηφιακή εταιρία, ο όμιλος ΔΕΗ προωθεί την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο τη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας (CSV) για την Εταιρία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

