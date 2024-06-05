Τη δημιουργία νέας εταιρείας με την επωνυμία EnEarth, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ανακοίνωσε η Energean σήμερα, ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για το Περιβάλλον.

Η EnEarth στοχεύει στη δημιουργία «πράσινων» κόμβων, αξιοποιώντας κοιτάσματα υδρογονανθράκων που είτε βαίνουν προς εξάντληση είτε έχουν ήδη εξαντληθεί, καθώς και άλλους γεωλογικούς σχηματισμούς που θα κριθούν κατάλληλοι να μετατραπούν σε βιώσιμες αποθήκες διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Πιο συγκεκριμένα, η EnEarth θα δραστηριοποιηθεί:

-Στην αποθήκευση CO2, καταρχήν στον Πρίνο της Καβάλας, με προοπτική σε πλήρη ανάπτυξη να αποθηκεύονται μέχρι 3 εκατ. τόνοι CO2 ετησίως.

-Στη μεταφορά CO2 σε συνεργασία με την εξειδικευμένη στις θαλάσσιες μεταφορές Prime Marine.

-Στην απευθείας δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα (Direct Air Capture and Storage- DACS).

Η δραστηριότητα της EnEarth ξεκινά από την Καβάλα, όπου η εταιρεία θα υλοποιήσει πιλοτική δέσμευση CO2 απευθείας από την ατμόσφαιρα με στόχο να ξεκινήσει η λειτουργική δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα της Καβάλας από τις αρχές του 2026.

Για την θέση του project σε εφαρμογή, πρόκειται να εγκατασταθεί σύστημα απευθείας δέσμευσης CO2 στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Energean στη Νέα Καρβάλη

Με αφορμή την ίδρυση της εταιρείας, ο κ. Νικόλας Ρήγας, επικεφαλής του τομέα Αποθήκευσης 'Ανθρακα της EnEarth, δήλωσε σχετικά: «Με τη δημιουργία της EnEarth, προχωρούμε σε μια καινοτόμο πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να μετατρέψει την Βόρεια Ελλάδα σε έναν "πράσινο" κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο με την δέσμευση και την αποθήκευση CO2, εγκαινιάζοντας ένα νέο τρόπο χρήσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων. Η EnEarth προσφέρει μία νέα βιώσιμη και φιλική για το περιβάλλον βιομηχανική πρακτική, που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση νέας τεχνογνωσίας σε παραδοσιακές βιομηχανικές δραστηριότητες».

Από την πλευρά της, η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Country Manager της Energean στην Ελλάδα δήλωσε τα εξής: «Η αναγγελία αυτής της νέας δραστηριότητας από την Καβάλα και μάλιστα την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον δεν έχει μόνο συμβολική σημασία.Ο Πρίνος έχει αποτελέσει παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου με περιβαλλοντικά ευαίσθητες και εντυπωσιακού φυσικού κάλλους περιοχές, με τον τουρισμό, με την αλιεία και, γενικότερα, με κάθε δραστηριότητα στην περιοχή. O Πρίνος έχει μια ιδανική, στρατηγική γεωγραφική θέση για να φιλοξενήσει την αποθήκευση CO2, που θα έχει προφανή οφέλη για το περιβάλλον, θα συμβάλλει στην διατήρηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και θα τροφοδοτήσει ένα νέο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, δημιουργώντας και τεχνογνωσία με προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες».

