Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Καστοριά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή του Μακροχωρίου Καστοριάς, με τις φλόγες να κατακαίνε φυλλώματα δρυοδάσους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 56 πυροσβέστες και δεκαεπτά οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης σημαντική είναι και η συμβολή τριών εθελοντικών ομάδων. Από αέρος, επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ώστε να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς.

Καμία απειλή για κατοικημένες περιοχές

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, «η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές», ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

