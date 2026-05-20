Δανία: Οι αρχές σχεδιάζουν την απομάκρυνση νεκρής φάλαινας από το νησί Άνχολτ

Οι περιβαλλοντικές αρχές της Δανίας σχεδιάζουν την απομάκρυνση του κουφαριού μιας μεγάπτερης φάλαινας από το νησί Άνχολτ, έπειτα από ανησυχία για πιθανούς κινδύνους στη δημόσια υγεία.

Η νεκρή φάλαινα εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, περίπου δύο εβδομάδες μετά την ιδιωτική επιχείρηση διάσωσης του ζώου, το οποίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο επί εβδομάδες στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας στη Γερμανία.

«Βρίσκεται περίπου 20-30 μέτρα από την παραλία, αλλά παρασύρεται κατά μήκος της ακτής», δήλωσε κάτοικος του Άνχολτ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσης νεκροψία στη φάλαινα, η οποία είχε απελευθερωθεί στη Βόρεια Θάλασσα, αρκετά μακριά από την περιοχή.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την προσέγγιση του κουφαριού λόγω του κινδύνου μόλυνσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσουν πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσής του.

Μέχρι και την Τετάρτη δεν είχε δοθεί νεότερη ενημέρωση ούτε χρονοδιάγραμμα για τον τρόπο απομάκρυνσης του νεκρού ζώου. Η υπηρεσία ανέφερε μόνο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει τόσο τη διενέργεια νεκροψίας όσο και τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δειγμάτων για ερευνητικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με κατοίκους του νησιού, η φάλαινα έχει διογκωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες λόγω της συσσώρευσης αερίων από τη διαδικασία αποσύνθεσης, γεγονός που έχει προκαλέσει φόβους ότι το κουφάρι μπορεί να εκραγεί.

«Αυτή είναι η φύση. Ξέρω ότι κάποιοι ανησυχούν, αλλά εγώ όχι», σχολίασε η ίδια κάτοικος στο BBC.

Παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς η φάλαινα κατέληξε στο νησί Άνχολτ, που βρίσκεται στα ανοικτά της ανατολικής Γιουτλάνδης, στο στενό Κατεγκάτ. Η φορτηγίδα που είχε μεταφέρει το θαλάσσιο θηλαστικό, το απελευθέρωσε περίπου 70 χιλιόμετρα από το βόρειο άκρο της Δανίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Γερμανία από τις αρχές Μαρτίου, ενώ οι κάτοικοι του Άνχολτ εμφανίζονται απορημένοι με τη συνεχιζόμενη δημοσιότητα γύρω από το θέμα.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετοί Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν το νησί για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τη φάλαινα, την οποία ορισμένα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν «Τίμι», από την παραλία Τίμεντορφερ όπου πρωτοεμφανίστηκε εγκλωβισμένη. Άλλοι της είχαν δώσει το προσωνύμιο «Hope».

Δύο ιδιώτες επιχειρηματίες είχαν επιχειρήσει να σώσουν τη φάλαινα, ωστόσο οι ειδικοί στη Γερμανία προειδοποιούσαν εξαρχής ότι το ζώο ήταν εξαιρετικά εξασθενημένο και κινδύνευε να πνιγεί.

Ήδη από τις αρχές Απριλίου, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι οι πιθανότητες επιβίωσής του ήταν ελάχιστες.

Η φάλαινα είχε εγκλωβιστεί στον κόλπο του Λίμπεκ, πιθανότατα αφού μπλέχτηκε σε δίχτυα. Μετά από μια πρώτη προσπάθεια διάσωσης, κολύμπησε ανατολικότερα κατά μήκος της ακτής της Βαλτικής και τελικά εντοπίστηκε κοντά στο νησί Πέελ. Στα τέλη Απριλίου μεταφέρθηκε με φορτηγίδα προς τη Βόρεια Θάλασσα, όπου και απελευθερώθηκε.

Αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν η φάλαινα που βρέθηκε στο Άνχολτ ήταν πράγματι το ίδιο ζώο. Ωστόσο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πάνω της συσκευή GPS που είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, επιβεβαιώνοντας έτσι την ταυτότητά της.

Πηγή: skai.gr

