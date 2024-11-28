Χθες το απόγευμα ανακοινώθηκαν οι νικήτριες των Βραβείων Ευρωπαϊκής Πράσινης Πόλης 2026. Το Γκιμαράες της Πορτογαλίας θα είναι Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2026, ενώ το βραβείο «Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο» που απευθύνεται σε μικρότερες πόλεις, απονεμήθηκε στις πόλεις Άγκεντα (Πορτογαλία) και Βάασα (Φινλανδία).

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ τις βραβευθείσες πόλεις Γκιμαράες, Άγκεντα και Βάασα, για την προσήλωσή τους στην επίτευξη φιλόδοξων περιβαλλοντικών στόχων και για την έμπνευση που προσφέρουν. Τα βραβεία “Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης” και “Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο” αποτελούν αναγνώριση, αλλά συνεπάγονται και ευθύνες. Οι πόλεις είναι βασικοί φορείς προώθησης της πράσινης μετάβασης. Θα ήθελα συγχαρώ όλες τις υποψήφιες πόλεις για τη συνεχή τους αφοσίωση στην προώθηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος, ώστε οι πολίτες τους να απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής.»

Η κριτική επιτροπή ειδικών έστεψε το Γκιμαράες Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026 χάρη στην επιτυχημένη ένταξη της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας στη νοοτροπία της πόλης, με τη στήριξη όλης της τοπικής κοινότητας. Η πόλη εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και για τη σύνδεση της δημιουργικότητας με την επιστήμη και τα δεδομένα.

Οι πόλεις Άγκεντα και Βάασα που κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή χάρη στις μοναδικές προσεγγίσεις που ακολουθούν για τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην πράσινη μετάβαση.

Η Άγκεντα επαινέθηκε για την ολοκληρωμένη και δομημένη προσέγγιση που ακολουθεί για τη βιωσιμότητα και τη συμπερίληψη ολόκληρης της κοινότητας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε επίσης τον ρόλο της τέχνης και του πολιτισμού ως ισχυρών μοχλών βιώσιμης μετάβασης.

Η κριτική επιτροπή επαίνεσε την πόλη Βάασα για την τολμηρή φιλοδοξία της να επιτύχει «ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 202Χ», αξιοποιώντας τον αναπτυσσόμενο ενεργειακό τομέα της ως εκκολαπτήριο και μοχλό συστημικών βιώσιμων μεταβάσεων. Η κριτική επιτροπή αναγνώρισε «την ενεργειακή πρωτεύουσα του Βορρά» για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της σχετικά με τη βιωσιμότητα, μέσω της ενεργειακής εκπαίδευσης.

Οι νικήτριες πόλεις θα λάβουν έπαθλα που θα στηρίξουν περαιτέρω τις πράσινες προσπάθειές τους: έπαθλο ύψους 600.000 ευρώ θα δοθεί στην Πράσινη Πρωτεύουσα Γκιμαράες και 200.000 ευρώ στις πόλεις Άγκεντα και Βάασα που κέρδισαν το Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο.

Φέτος, συνολικά 21 πόλεις διαγωνίστηκαν για τα βραβεία. Διεθνής ομάδα αποτελούμενη από επτά ανεξάρτητους ειδικούς στον τομέα της αστικής βιωσιμότητας αξιολόγησε κάθε αίτηση και επέλεξε τις επτά φιναλίστ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση και στον ιστότοπο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης και των Βραβείων Ευρωπαϊκό Πράσινο Φύλλο.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

