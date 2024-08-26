Η Αυστραλία κατέγραψε σήμερα χειμερινές θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,6 βαθμούς Κελσίου σε ένα τμήμα των βορειοδυτικών ακτών της χώρας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας.

Αυτή η θερμοκρασία υπερβαίνει κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ και καταγράφηκε στο στρατόπεδο του Γιάμπι Σάουντ στις 15.37 τοπική ώρα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη θερμοκρασία του μήνα Αυγούστου για το σύνολο της Αυστραλίας» και ένα «νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για έναν χειμερινό μήνα στην Αυστραλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος Τύπου του Μετεωρολογικού Γραφείου της χώρας.

Αν και το ρεκόρ έχει «προσωρινά επιβεβαιωθεί», οι επιστήμονες πρέπει να επαληθεύσουν ότι δεν πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας τοπικής ανωμαλίας, προτού εγγραφεί επισήμως στα μητρώα των ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ των 41,2 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2020 στο Γουέστ Ρόεμπακ (βορειοδυτικά).

Ο χειμώνας στην Αυστραλία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο.

Περίπου το 18% της αυστραλιανής επικράτειας είναι έρημος και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι συχνές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στις εύκρατες ζώνες.

Το κλίμα της Αυστραλίας επηρεάζεται από τρία μετεωρολογικά μοντέλα: τις αλλαγές της θερμοκρασίας στον Ινδικό Ωκεανό, τις αλλαγές σε μια ζώνη ανέμου που μετακινείται μεταξύ της Αυστραλίας και της Ανταρκτικής και τις αλλαγές στα μετεωρολογικά μοντέλα του Ειρηνικού γνωστά υπό το όνομα Ελ Νίνιο και Λα Νίνα.

Ορισμένοι συνδυασμοί αυτών των τριών καιρικών φαινομένων μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες εξαιρετικά ζεστές, ξηρές ή με μεγάλη υγρασία σε διαφορετικά τμήματα της Αυστραλίας.

Τα τρία βασικά μετεωρολογικά φαινόμενα της Αυστραλίας θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος, σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισμός Επιστημονικής και Βιομηχανικής Έρευνας της Κοινοπολιτείας.

Το Μετεωρολογικό Γραφείο εκτιμά πως «ο συνδυασμός αυτών των μεγάλων κλιματικών επιδράσεων και της υπερθέρμανσης του πλανήτη» συνέβαλαν στο να αναδειχθεί ο χειμώνας του 2023 ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αυστραλία.

