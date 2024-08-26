Ένα μοναχικό δελφίνι που πιθανολογείται ότι είναι σεξουαλικά απογοητευμένο καθώς δεν βρίσκει σύντροφο, είναι πίσω από τις επιθέσεις σε κολυμβητές σε μια παραθαλάσσια πόλη της Ιαπωνίας.

Το ρινοδέλφινο πιστεύεται ότι είναι ο δράστης 18 επιθέσεων κοντά στην πόλη Mihama. Μάλιστα σύμφωνα με το BBC μέχρι στιγμής φέτος, τραυμάτισε το δάκτυλο ενός μικρού παιδιού, το οποίο χρειάστηκε τουλάχιστον 20 ράμματα.

Πέρυσι, 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ανάλογες επιθέσεις ενώ ένας άλλος κολυμβητής κατέληξε με σπασμένα πλευρά. Επίσης ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε το 2022.

Τα περιστατικά, οδήγησαν τις αρχές να εκδώσουν οδηγία προς τους κολυμβητές προειδοποιώντας πως τα χαριτωμένα κατά τα άλλα θηλαστικά, μπορούν «να σας δαγκώσουν με τα κοφτερά τους δόντια και να σας προκαλέσουν αιμορραγία», αλλά μπορούν επίσης «να σας σύρουν στη θάλασσα, κάτι που θα μπορούσε να είναι απειλητικό για τη ζωή».

Είναι τελικά επικίνδυνα τα δελφίνια;

Παρά τη φήμη τους ως φιλικά ζώα, οι επιθέσεις των δελφινιών μπορεί να είναι θανατηφόρες.

Το 1994, ένα δελφίνι στη Βραζιλία επιτέθηκε σε δύο κολυμβητές που προσπάθησαν να το καβαλήσουν, σκοτώνοντας τον έναν και τραυματίζοντας τον άλλο. Το δελφίνι, με το παρατσούκλι Tião, πιστεύεται ότι είχε τραυματίσει τουλάχιστον 22 ανθρώπους.

Ο Tadamichi Morisaka, καθηγητής κητολογίας στο Πανεπιστήμιο Mie της Ιαπωνίας, είπε ότι το ραχιαίο πτερύγιο ενός δελφινιού που εντοπίστηκε να δαγκώνει τα δάχτυλα ενός ανθρώπου σε μια παραλία στην Tsuruga - μια πόλη λιμάνι δίπλα στη Mihama - ταίριαζε με αυτό ενός δελφινιού μήκους 2,5 μέτρων που παρατηρήθηκε στα ανοιχτά του Fukui. επαρχία πέρυσι.

Το ραχιαίο πτερύγιο είναι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα ενός δελφινιού, καθώς το καθένα έχει διακριτικές εγκοπές και ραβδώσεις.

Πώς εντόπισαν τον ένοχο;

«Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι πρόκειται για το ίδιο δελφίνι, καθώς τα τραύματα στο ουραίο πτερύγιο είναι παρόμοια με εκείνα των δελφινιών που φάνηκαν στα ανοιχτά της ακτής πέρυσι. Είναι σπάνιο τα δελφίνια, που συνήθως κινούνται σε ομάδες, να είναι μόνα τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο καθηγητής Morisaka στο NHK.

Πρόσθεσε ότι τα αρσενικά ρινοδέλφινα επικοινωνούν «παίζοντας-δαγκώνοντας το ένα το άλλο». «Δεν προσπαθούν να τραυματίσουν ανθρώπους, αλλά χρησιμοποιούν τον τρόπο επικοινωνίας των δελφινιών με τους ανθρώπους», είπε.

Άλλοι έχουν προτείνει διάφορες θεωρίες για το γιατί το ίδιο πλάσμα μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις - συμπεριλαμβανομένης της επιθυμίας για σεξ.

«Τα ρινοδέλφινα είναι άκρως κοινωνικά ζώα και αυτή η κοινωνικότητα μπορεί να εκφραστεί με πολύ σωματικούς τρόπους», είπε ο Δρ Σάιμον Άλεν, βιολόγος και κύριος ερευνητής στο ερευνητικό έργο του Shark Bay Dolphin.

«Ακριβώς όπως στους ανθρώπους και σε άλλα κοινωνικά ζώα, οι ορμονικές διακυμάνσεις, η σεξουαλική απογοήτευση ή η επιθυμία για κυριαρχία μπορεί να οδηγήσουν το δελφίνι να τραυματίσει τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρά. Δεδομένου ότι είναι τόσο ισχυρά ζώα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό στους ανθρώπους».

Ο Δρ Άλεν πρόσθεσε ότι το δελφίνι μπορεί να «εξορίστηκε από τη δική του κοινότητα και να αναζητά εναλλακτική συντροφιά».

Ο Δρ Matthias Hoffmann-Kuhnt, ειδικός σε θαλάσσια θηλαστικά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, είπε ότι το δελφίνι θα μπορούσε να αμύνεται. «Τις περισσότερες φορές, από την εμπειρία μου, αυτή είναι περισσότερο μια αμυντική συμπεριφορά όταν οι άνθρωποι πλησιάζουν αυτά τα δελφίνια και δεν ξέρουν πώς να συμπεριφέρονται», είπε, αναφερόμενος σε αναφορές ανθρώπων που προσπαθούν να καβαλήσουν τα ζώα ή να τα κολλήσουν δάχτυλα στις τρύπες των δελφινιών.

«Επομένως, δεν είναι περίεργο που τα ζώα στη συνέχεια γίνονται επιθετικά ή τουλάχιστον προστατευτικά έναντι των ανθρώπων στο νερό», είπε και κατέληξε «Έχουν καλή μνήμη, παρόμοια με τον ελέφαντα. Θυμούνται ποιος τους κακομεταχειρίστηκε πριν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.