Το Σίδνεϊ της Αυστραλίας είναι «ευάλωτο» μπροστά στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη, σύμφωνα με μια κυβερνητική έκθεση για το κλίμα.

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου βρίσκεται η πόλη, προειδοποίησε ότι το Σίδνεϊ θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με μια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου έως το 2050 και αυτές οι προβλέψεις θα μπορούσαν να διπλασιαστούν το 2090, στην περίπτωση που δεν έχει επιβραδυνθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Αυτές οι αυξήσεις των θερμοκρασιών θα οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα για τους πληθυσμούς που ζουν στις παράκτιες περιοχές και εκείνους κοντά σε θαμνώδεις εκτάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Όπερα του Σίδνεϊ, ένα εμβληματικό μνημείο της πόλης, που βρίσκεται στο λιμάνι, όπως και οι ακτές στο βόρειο τμήμα της οικιστικής περιοχής θα πληγούν σφόδρα.

Βάσει του πλέον απαισιόδοξου σεναρίου, η στάθμη της θάλασσας στο Σίδνεϊ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 56 εκατοστά έως το 2090.

Ωστόσο, οι πόλεις, που βρίσκονται μακριά από τις ακτές, θα υποστούν τους χειρότερους καύσωνες. Το 2090 οι κάτοικοί τους θα πρέπει να ζουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες τον χρόνο με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την έρευνα.

Οι Αρχές προσπαθούν να βρουν λύσεις προκειμένου αυτές οι πόλεις να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα «τη δοκιμασία του μέλλοντος».

Μεταξύ άλλων, η εγκατάσταση καταφυγίων για τους κατοίκους που θα σπεύσουν εκεί, στην περίπτωση που ο υδράργυρος αυξηθεί πολύ, αλλά επίσης το να διασφαλιστεί ότι τα νοσοκομεία θα διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους για να αντιμετωπίσουν ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη.

«Αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν στο να προστατεύσουμε τις αναγκαίες υποδομές, όπως τα νοσοκομεία, τα δίκτυα συγκοινωνιών, τα φράγματα και τα ενεργειακά συστήματα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως την ακραία ζέστη, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες», δήλωσε η υπουργός Κλιματικής Αλλαγής της Νέας Νότιας Ουαλίας Πένι Σαρπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο για την υγεία, η ζέστη ευθύνεται για 7.104 νοσηλείες και 293 θανάτους στην Αυστραλία το διάστημα 2012- 2022.

Για την Κέιτ Ουάλι, γιατρό και υπεύθυνη της ομάδας Doctors for the Environment Australia, η ζέστη προκάλεσε έναν αυξημένο αριθμό εμφραγμάτων, περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και αυτοκτονικού ιδεασμού.

«Η πόλη του Σίδνεϊ έχει ένα γνωστό πρόβλημα: δεν υπάρχει σκιά στον δρόμο, τα κτίρια έχουν μαύρες στέγες, που κοστίζουν περισσότερο να κρυώσουν» επισήμανε, υπενθυμίζοντας τους στοιχειώδεις κανόνες: καλή ενυδάτωση και να παραμένει κανείς προστατευμένος από τη ζέστη.

«Ολόκληρος ο πλανήτης θερμαίνεται. Όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να περάσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο περισσότερο θα έχουμε καλή υγεία», συμπλήρωσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

