ΟΗΕ: Η διαταραχή του κύκλου του νερού αυξάνεται διαρκώς λόγω του κλίματος

Μεταξύ ακραίων φαινομένων όπως οι πλημμύρες και η ξηρασία κινείται πλέον ο πλανήτης, καθώς ο κύκλος του νερού διαταράσσεται με πρωτοφανή ρυθμό, δημιουργώντας σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινωνίες. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) του ΟΗΕ, σε νέα του έκθεση-καμπανάκι.

Το 2023, που καταγράφηκε ως η θερμότερη χρονιά στην ιστορία, μόνο 1 στις 3 λεκάνες απορροής ποταμών σε παγκόσμιο επίπεδο εμφάνισε «κανονικά» επίπεδα νερού. Παράλληλα, σε όλες σχεδόν τις περιοχές όπου υπάρχουν παγετώνες, σημειώθηκαν μαζικές απώλειες λόγω τήξης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του WMO, η λεκάνη του Αμαζονίου και εκτεταμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, καθώς και η νότια Αφρική, δοκιμάστηκαν από σοβαρή ξηρασία. Αντίθετα, άλλα τμήματα της Αφρικής, της Ασίας και της Κεντρικής Ευρώπης βίωσαν πιο υγρές από το κανονικό συνθήκες.

Ακραία φαινόμενα & επιπτώσεις

Όπως τονίζει η γενική γραμματέας του WMO Σελέστ Σάουλο, οι *υδάτινοι πόροι του πλανήτη* βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, ενώ η ένταση των ακραίων καταστάσεων που σχετίζονται με το νερό επιδρά όλο και πιο επώδυνα στις ζωές και τα μέσα διαβίωσης παγκοσμίως.

Το 2024 καταγράφηκε ως η τρίτη συνεχόμενη χρονιά με εκτεταμένη απώλεια πάγου σε όλες τις περιοχές με παγετώνες. Ο WMO υπολογίζει ότι, σε ένα μόνο έτος, χάθηκαν περίπου 450 γιγατόνοι πάγου—ποσότητα που αντιστοιχεί σε παγόβουνο διαστάσεων 7x7x7 χιλιομέτρων ή επαρκεί για να γεμίσει 180 εκατομμύρια ολυμπιακές πισίνες.

Η τήξη των παγετώνων προσέθεσε περίπου 1,2 χιλιοστά στο παγκόσμιο ύψος της θάλασσας μέσα σε ένα χρόνο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε εκατοντάδες εκατομμύρια κατοίκους παράκτιων περιοχών.

Παγκόσμιος αντίκτυπος—περιοχές σε κρίσιμη κατάσταση

Το 2024, η τροπική Αφρική χτυπήθηκε από καταστροφικές βροχοπτώσεις που οδήγησαν σε περίπου 2.500 θανάτους και ανάγκασαν 4 εκατομμύρια ανθρώπους σε εκτοπισμό. Στην Ευρώπη καταγράφηκαν οι πιο έντονες πλημμύρες από το 2013, ενώ σε Ασία και Ειρηνικό, ρεκόρ βροχοπτώσεων και τροπικοί κυκλώνες άφησαν πίσω τους πάνω από 1.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Σε βάθος εξαετίας, μόνο το 1/3 των λεκανών απορροής ποταμών βρίσκονταν σε «κανονικές» συνθήκες, ενώ τα υπόλοιπα 2/3 βίωσαν είτε υπερβολική είτε ανεπαρκή ροή υδάτων, στοιχείο που ο οργανισμός ερμηνεύει ως απόδειξη για έναν «βαθιά διαταραγμένο υδρολογικό κύκλο».

Τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι 3,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελλιπή πρόσβαση σε νερό τουλάχιστον έναν μήνα τον χρόνο—aριθμός που αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια έως το 2050.

EM

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

