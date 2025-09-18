Θεσσαλονίκη: Η Λεωφόρος Νίκης πεζοδρομείται την Κυριακή για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

Την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, από τις 19:00 έως τις 23:00, θα πραγματοποιηθεί πεζοδρόμηση στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το μέτρο θα ισχύσει από το ύψος της οδού Ελ. Βενιζέλου μέχρι την πλατεία του Λευκού Πύργου, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του μέτρου, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και των υπόλοιπων δρόμων του κέντρου. Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής, οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους θα λειτουργήσουν αμφίδρομα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

