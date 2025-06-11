Σοβαρές προειδοποιήσεις εκπέμπουν επιστήμονες για την πιθανή κατάρρευση της Atlantic Meridional Overturning Circulation (Ατλαντική Μεριδιανή Αναστροφή Κυκλοφορίας, AMOC), ενός κρίσιμου συστήματος ρευμάτων του Ατλαντικού Ωκεανού, το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση των θερμοκρασιών στην Ευρώπη και σε δραματικές μεταβολές στις παγκόσμιες καιρικές συνθήκες.

Η AMOC μεταφέρει θερμό νερό από τον Ισημερινό προς τον Βορρά, συμβάλλοντας στο ήπιο κλίμα της Ευρώπης. Ωστόσο, νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Geophysical Research Letters διαπιστώνει ότι η αποσταθεροποίηση αυτού του συστήματος, κυρίως λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της τήξης των πάγων, μπορεί να οδηγήσει σε 80% εξασθένησή του ή ακόμη και πλήρη κατάρρευση.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε ένα σενάριο όπου η Γη έχει ήδη θερμανθεί κατά 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, η κατάρρευση της AMOC θα μπορούσε να προκαλέσει «σημαντικό ψύχος» πάνω από την Ευρώπη. Πόλεις όπως το Λονδίνο και το Όσλο ενδέχεται να βιώσουν χειμώνες με θερμοκρασίες που φτάνουν τους -17°C και πυκνή κάλυψη από θαλάσσιο πάγο, ο οποίος θα εκτείνεται έως τη Σκανδιναβία και τη βόρεια Ολλανδία.

Η ψυχρή αυτή μετατόπιση θα συνοδεύεται από αυξημένα φαινόμενα καταιγίδων, εξαιτίας της ενίσχυσης του αεροχείμαρρου από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης. Παράλληλα, οι θερινοί καύσωνες δεν θα εξαλειφθούν. Αντίθετα, θα ενταθούν, προκαλώντας έναν επικίνδυνο συνδυασμό ακραίων καιρικών φαινομένων.

Εκτός Ευρώπης, η αποσταθεροποίηση της AMOC θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις: αυξημένη άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ιδιαίτερα στις ακτές των ΗΠΑ, ενίσχυση των πλημμυρικών φαινομένων και μεταβολή των τροπικών κλιματικών ζωνών.

Αν και η μελέτη βασίστηκε σε ένα μόνο μοντέλο προσομοίωσης, ενισχύει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Ειδικοί, όπως ο καθηγητής Richard Allen του Πανεπιστημίου του Reading, σημειώνουν ότι παραμένουν πολλές αβεβαιότητες, όμως ακόμη και η πιθανότητα μιας τέτοιας κατάρρευσης είναι αρκετή για να σημάνει παγκόσμιο συναγερμό.

«Η κοινωνία μας δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοια ψυχρά φαινόμενα», υπογραμμίζει ο René van Westen, ερευνητής του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και συν-συγγραφέας της μελέτης. «Μια κατάρρευση της AMOC θα ήταν καταστροφική για τις υποδομές, την αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια. Θέλουμε να την αποφύγουμε πάση θυσία».

