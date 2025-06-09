Οι Ωκεανοί βράζουν, οι ηγέτες συζητούν

Ξεκίνησε στη Νίκαια της Γαλλίας η 3ης Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την «Προστασία των Ωκεανών» με τη φιλοδοξία να τεθούν άμεσοι στόχοι για τη σωτηρία των θαλασσών από υπεραλίευση και μόλυνση. Ανταπόκριση από το Παρίσι

«Εάν η Γη θερμαίνεται, ο Ωκεανός βράζει». Με τα λόγια αυτά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, κήρυξε σήμερα το πρωί στη Νίκαια την έναρξη της 3ης Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για την «Προστασία των ωκεανών».

Στη συνάντηση συμμετέχουν πάνω από 63 ηγέτες από όλον τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ονόμασαν «Διάσκεψη Κινητοποίησης για την Προστασία των Ωκεανών».

Με ενθουσιασμό ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε: «Ποτέ στην ιστορία της Ανθρωπότητας δεν συγκεντρώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για την προστασία των ωκεανών (...) έχουμε καθήκον να κινητοποιηθούμε επειδή η επιστήμη είναι σαφής» πρόσθεσε.

Πριν την εκκίνηση των εργασιών ο πρόεδρος Μακρόν εξέφρασε την αισιοδοξία ότι επίσης η Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα, που αποσκοπεί στην προστασία περιοχών πέραν των 370 χλμ από την ακτή θα επικυρωθεί από αρκετές χώρες, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Φιλόδοξοι στόχοι

Το τέλος της αλιείας με «τράτες βυθού» μοιάζει να είναι ένας από τους άμεσους κυρίαρχους στόχους της Διάσκεψης. Θα επιδιωχθεί επίσης η προστασία του 30 % των θαλασσών έως το 2030 και η αύξηση της προστασίας των ωκεανών, που σήμερα περιορίζεται στο 8,36% σύμφωνα με την Greenpeace.

Μέσα στις - πολιτικά -δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, οι Γάλλοι σημειώνουν την ξαφνική δραστηριοποίηση του προέδρου Μακρόν για την οικολογία, που καιρό είχε παραβλέψει. Τη βλέπουν ως μια διέξοδο στην πολιτική αποδυνάμωση που έχει υποστεί μετά την διάλυση της κυβέρνησής του πριν από ακριβώς ένα χρόνο (9 Ιουνίου 2024).

Να σημειωθεί ότι προκειμένου να υποδεχτεί τους υψηλούς προσκεκλημένους για τη Διάσκεψη, ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε να μεταβεί στη Νίκαια, (από το Μονακό όπου βρισκόταν), με το περίφημο πλοίο «Thalassa» γνωστό στο πλατύ κοινό για τις εκπομπές του για το θαλάσσιο περιβάλλον. Στο Μονακό συμμετείχε σε διήμερο Φόρουμ για τη «Γαλάζια Οικονομία». Μαζί του και Αμερικανοί ερευνητές, απογοητευμένοι από την πολιτική Τραμπ, που τελικά τον συνόδευσαν στη Νίκαια, με το πλοίο THALASSA.

Πηγή: Deutsche Welle

