Του Νικόλα Μπάρδη

Στο παραμυθένιο Νυμφαίο της Φλώρινας, περίπου ένα μισάωρο μακριά από την πρωτεύουσα του νομού, σε μία ειδικά περιφραγμένη έκταση 50 στρεμμάτων και σε υψόμετρο 1.350 μέτρων βρίσκεται το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας. Το εν λόγω καταφύγιο ανήκει στον Αρκτούρο, μία Ελληνική Μη Κυβερνητική και Μη Κερδοσκοπική Οικολογική Οργάνωση, που συστάθηκε το 1992 για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Από τότε μέχρι και σήμερα τα μέλη του εκτελούν σπουδαίο έργο. Πραγματοποιούν δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικές μελέτες, και αγωνίζονται για την ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και του εθελοντισμού. Εκεί φιλοξενούνται σήμερα 20 συνολικά αρκούδες, τις οποίες οι επισκέπτες μπορούν να δουν από σχετικά κοντινή απόσταση, κατά την διάρκεια της ξενάγησης.

Ευρισκόμενοι στο καταφύγιο, θα ενημερωθείτε, μεταξύ άλλων, για τις αλλαγές στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής της αρκούδας ανά εποχή, τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ζώου, τις τροφικές συνήθειες, την αναπαραγωγή της, την γέννηση και εκπαίδευση των μικρών της, την χειμερία νάρκη και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δραστηριοποιείται. Στην καρδιά του Νυμφαίου, στο ιστορικό κτίριο της Νικείου Σχολής, θα βρείτε το Κέντρο Ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα, που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, ενώ διαθέτει διάφορα θέματα στα οποία μπορεί κάποιος να εμβαθύνει, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων. Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως, το καταφύγιο της αρκούδας είναι κλειστό από αρχές Γενάρη, μέχρι αρχές Μάρτη, καθώς είναι η περίοδος χειμέριου ύπνου των αρκούδων.

Στο Νυμφαίο όμως, εκτός από το Καταφύγιο της Καφέ Αρκούδας, υπάρχει και το Κέντρο Προστασίας Λύκου και Λύγκα. Τα ζώα που βρίσκονται σήμερα εκεί (λύκοι, λύγκες, τσακάλια) ήταν πρώην αιχμάλωτα, από Ζωολογικούς Κήπους, ή από ιδιώτες που τα είχαν παράνομα, μέσω λαθρεμπορίου. Άγρια ζώα όπως αυτά που έχουν μεγαλώσει σε συνθήκη αιχμαλωσίας, δεν έχουν αναπτύξει το ένστικτο της επιβίωσης, οπότε αν αφεθούν ελεύθερα, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκονται στο καταφύγιο. Αν βρεθείτε στην περιοχή θα αντικρίσετε το μεγαλείο της φύσης και της άγριας ζωής, και θα έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στα γραφικά στενά του Νυμφαίου, με τα πανέμορφα αρχοντικά, που έχει ψηφιστεί ως ένα από τα δέκα πιο όμορφα χωριά της Ευρώπης, σύμφωνα με την UNESCO. Άλλωστε η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.