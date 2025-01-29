Ένα νέο, υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου για τη διαχείριση της παραγωγής ενέργειας από το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο αιολικών, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών έργων του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία εγκαινιάστηκε σήμερα στο Βουκουρέστι παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, τοπικών αξιωματούχων, καθώς και στελεχών της εταιρείας από τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής πράσινης ενέργειας που διαχειρίζεται η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία αυξάνεται συνεχώς καθώς η ανάπτυξη ΑΠΕ στη χώρα, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών, προχωρά δυναμικά, και ήδη η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ στη χώρα έχει διπλασιαστεί.

Σήμερα, ο Όμιλος ΔΕΗ έχει σε λειτουργία στη Ρουμανία 23 αιολικά, φωτοβολταϊκά και υδροηλεκτρικά έργα καθώς και μονάδες αποθήκευσης με μπαταρίες, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3 GW και είναι πλέον ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ στη Ρουμανία.

Το νέο κέντρο ελέγχου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες μπορεί να εκτελεί σε πραγματικό χρόνο τις εντολές που λαμβάνει από τον διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και άμεσα μεγάλο όγκο εγκαταστάσεων παρά τη στοχαστικότητα που χαρακτηρίζει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, οι μονάδες παραγωγής ενέργειας της εταιρείας μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στις εντολές που λαμβάνουν από τους τοπικούς ή κεντρικούς dispatchers του δικτύου μεταφοράς ενέργειας. Οι δυνατότητες του κέντρου υποβλήθηκαν σε σχετικό έλεγχο και οι dispatchers της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία έλαβαν τη σχετική άδεια από τον εθνικό διαχειριστή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία, κ. Adrian Dugulan, δήλωσε:

«Η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ρουμανίας αυξάνεται και γι’ αυτό εγκαινιάσαμε ένα νέο κέντρο ελέγχου, με αυξημένη χωρητικότητα δεδομένων, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικά μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις, στις οποίες βρίσκονται τα πάρκα. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου ενεργειακού κλάδου στη Ρουμανία, στηρίζοντας την οικονομική ανταγωνιστικότητα».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Έργων ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, Άγγελος Κασίμης, τόνισε:

«Σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τον Όμιλο ΔΕΗ. Το νέο, υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου που εγκαινιάζουμε στη Ρουμανία αποτελεί κρίσιμο σταυροδρόμι για τη διαχείριση του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αντικατοπτρίζει την δέσμευσή μας στις σύγχρονές τεχνολογικές υποδομές, και αποτελεί βασικό βραχίονα ενός μεγάλου προγράμματος μετασχηματισμού της παραγωγής ΑΠΕ, στηριζόμενο στους τρεις βασικούς πυλώνες της ψηφιοποίησης, της αποανθρακοποίησης και της αποκεντρωμένης παραγωγής».

Ο Όμιλος ΔΕΗ επεκτείνει την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά δυναμικά με την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, καθώς νέα αιολικά και φωτοβολταϊκά προστίθενται συνεχώς στα υφιστάμενα έργα της εταιρείας, τα οποία έχουν ήδη φτάσει να έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 5,5 GW. Από αυτά, 1,3 GW βρίσκονται στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με το τριετές στρατηγικό σχέδιο, μέχρι και το 2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα αναπτύξει επιπλέον 6,3 GW ΑΠΕ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 11,8 GW το 2027. Ήδη, σήμερα, πάνω από το 60% των ΑΠΕ που θα προστεθούν είναι σε φάση κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή.

Στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ περιλαμβάνεται η είσοδος σε νέες αγορές όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, δηλαδή γειτονικές χώρες με υπάρχουσες διασυνδέσεις. Η Ιταλία και η Κροατία ειδικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικές αγορές λόγω των δυνατοτήτων διασύνδεσης και του σημαντικού δυναμικού τους στον τομέα των ΑΠΕ. Τα δύο νέα φωτοβολταϊκά πάρκα που προστέθηκαν πρόσφατα στην Ιταλία εντάσσονται σε αυτό το πλάνο.

Βασικός βραχίονας ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ είναι η 100% θυγατρική ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επενδύει στη δύναμη της φύσης, μέσα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας. Πλέον των μεγάλων φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που κατασκευάζει, η εταιρεία καινοτομεί στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα από έργα που καλύπτουν όλο το εύρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άνεμο, ήλιο, νερό, γεωθερμία και βιομάζα).

