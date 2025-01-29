Μια σπάνια κουκουβάγια ή αλλιώς «κλαψοπούλι» αποτελεί σημείο συνεργασίας για Άραβες και Ισραηλινούς επιστήμονες οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωσή του πουλιού, αγνοώντας τις διαφορές των χωρών τους.

Εμπειρογνώμονες από 12 χώρες συγκεντρώθηκαν στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν μια προσπάθεια βοήθειας αυτού του σπάνιου πουλιού, που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες ως μια συνεργασία Ισραήλ-Ιορδανίας.

Το γεγονός κάλυψε το διεθνές πρακτορείο Associated Press που επισκέφθηκε το ζωολογικό πάρκο στο οποίο φιλοξενείται το «κλαψοπούλι» αλλά και τη Θεσσαλία που έγινε το διεθνές συνέδριο για το σπάνιο πουλί.

Η υπεύθυνη συντήρησης Άννα Καζάζου εξετάζει το φτερό κουκουβάγιας στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, (AP Photo/Θανάσης Στραυράκης)

Άραβες και Ισραηλινοί επιστήμονες διατήρησαν τη συνεργασία τους σε περιόδους έντασης και πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα. Όταν είναι απαραίτητο, μεταβαίνουν σε διαδικτυακές συναντήσεις και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια.

Για του λόγου το αληθές, ο φακός «έπιασε» έναν Ισραηλινό επιστήμονα μαζί με έναν πρώην Ιορδανό στρατηγό, να συνομιλούν στη Θεσσαλία που έγινε το συνέδριο, χωρίς καμία αντιπαλότητα.

Ο Yossi Leshem, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Ζωολογίας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και ο συνταξιούχος στρατηγός Mansour Abu Rashid, πρώην διευθυντής της ιορδανικής στρατιωτικής υπηρεσίας, συνομιλούν στο παρατηρητήριο για την κουκουβάγια, στις 22 Ιανουαρίου 2025. (AP Photo/Petros Γιαννακούρης)

Οι επιστήμονες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωση της κουκουβάγιας που θεωρείται πολέμιος των τρωκτικών. Ωστόσο οι αγρότες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το θεωρούν κακό οιωνό, λόγω της απόκοσμης φωνής του.

Τα χαρακτηριστικά της κουκουβάγιας- κλαψοπούλι

Οι κουκουβάγιες έχουν επίσης σχεδόν περιβάλλουσα όραση, περιστρέφοντας το κεφάλι τους έως και 270 μοίρες, πολύ περισσότερο από τις 170 μοίρες ενός ανθρώπου. Οι απόκοσμες κραυγές τους,, ενισχύουν τη φήμη τους ως τρομερών αρπακτικών.

Η κουκουβάγια - κλαψοπούλι στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο (AP Photo/Θανάσης Στραυράκης)

«Ένα ζευγάρι κουκουβάγιες τρώει από 2.000 έως 6.000 τρωκτικά κάθε χρόνο, επιτρέποντας στους αγρότες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα», λέει ο Yossi Leshem, ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Ζωολογίας του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Το συνέδριο στην Ελλάδα, ολοκληρώθηκε στις 24 Ιανουαρίου στη Θεσσαλία. Οι συμμετέχοντες ταξίδεψαν επίσης σε αγροτικές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, αντάλλαξαν γνώσεις για διάφορα θέματα, για την προσαρμογή των κουκουβάγιων που εκτρέφονται από ζωολογικούς κήπους στις φυσικές συνθήκες.

Όπως και ο Leshem, ο Abu Rashid λέει ότι η επιστήμη προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την προώθηση της συνεργασίας, ακόμη και μεταξύ των αντιπάλων.

Πρώην διευθυντής των ιορδανικών στρατιωτικών πληροφοριών και ανώτερος διαπραγματευτής στις ειρηνευτικές συμφωνίες Ιορδανίας-Ισραήλ στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο απόστρατος στρατηγός έχει αφιερώσει τη μεταστρατιωτική του ζωή σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

«Άλλαξα τη ζωή μου αφού άφησα το στρατό και εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για να φέρουμε κοντά ανθρώπους από όλη τη Μέση Ανατολή», λέει. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε».

Αυτός και ο Leshem, τώρα και οι δύο στα τέλη της δεκαετίας του '70, παρουσίασαν την πρωτοβουλία της κουκουβάγιας σε παγκόσμιους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του αείμνηστου προέδρου των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ, της πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και του Πάπα Φραγκίσκου.

