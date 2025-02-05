Την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλύμνου και ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατομμυρίων ευρώ, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ.

Ειδικότερα, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, καλύπτει δε, περίοδο έως 27 ετών, εκ των οποίων 2 έτη εκτιμάται ότι αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 25 την περίοδο λειτουργίας.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης των εν λόγω παρεμβάσεων προκύπτει από την εφαρμογή των γενικών και ειδικών κανόνων που πρέπει να τηρούνται στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όπως έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην εθνική νομοθεσία, και αναφέρονται κυρίως στη μείωση της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων, στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, στη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

Η συνεδρίαση έγινε υπό την προεδρία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και του Υπουργού Επικρατείας αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσου.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο επικεφαλής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης.

