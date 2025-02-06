Ο Ιανουάριος του 2025 ο θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ στην υφήλιο

Ο Ιανουάριος του 2025 ήταν ο θερμότερος που μετρήθηκε ποτέ στον πλανήτη, ανακοίνωσε σήμερα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος· κατά τη διάρκειά του καταρρίφθηκε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, που είχε καταγραφτεί μόλις την περασμένη χρονιά, παρά τον τερματισμό του φαινομένου Ελ Νίνιο, που επέτεινε την άνοδο της το διάστημα 2023-2024.

Ο περασμένος Ιανουάριος αποδείχτηκε «άλλος ένας εκπληκτικός μήνας», καθώς συνεχίστηκαν «οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δυο χρόνων, παρά την ανάπτυξη συνθηκών (του φαινομένου) Λα Νίνια στον τροπικό Ειρηνικό (Ωκεανό) και την προσωρινή επίπτωσή τους που ήταν η μείωση των παγκόσμιων θερμοκρασιών», αντίστροφα προς το φαινόμενο Ελ Νίνιο, τόνισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, η αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) του παρατηρητηρίου Copernicus.

Καθώς η μέση θερμοκρασία επιφανείας έφθασε τους 13,23° Κελσίου, σύμφωνα με το παρατηρητήριο Κοπέρνικος, τον Ιανουάριο του 2025 η θερμοκρασία ήταν υψηλότερη «κατά 1,75° Κελσίου» σε σύγκριση την προβιομηχανική εποχή, προτού οι άνθρωποι αρχίσουν να αλλάζουν το κλίμα με τη μαζική χρήση άνθρακα, πετρελαίου και αερίου για την παραγωγή ενέργειας και άλλους σκοπούς.

Ο Ιανουάριος του 2025 κατά συνέπεια είναι «ο δέκατος όγδοος από τους δεκαεννέα τελευταίους μήνες που η μέση θερμοκρασία του αέρα στην επιφάνεια της υφηλίου ξεπέρασε κατά 1,5° Κελσίου και πλέον το προβιομηχανικό επίπεδο», σημείωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής.

Με άλλα λόγια, έσπασε το φράγμα του 1,5° Κελσίου, τον πιο φιλόδοξο στόχο της συμφωνίας του Παρισιού, που κλείστηκε πριν από δέκα χρόνια, το 2015, κι είχε σκοπό να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας κάτω από τους 2° Κελσίου και να συνεχιστούν οι προσπάθειες να παραμείνει περί τον 1,5° Κελσίου.

Η συμφωνία πάντως αναφερόταν στις μακροπρόθεσμες τάσεις. Αυτή η αύξηση θα πρέπει να παρατηρηθεί για τουλάχιστον είκοσι χρόνια ώστε να θεωρηθεί πως το όριο ξεπεράστηκε.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το κριτήριο, η αύξηση της θερμοκρασίας είναι περίπου 1,3° Κελσίου. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (GIEC), που συγκρότησε ο ΟΗΕ, εκτιμά πως το όριο του 1,5° Κελσίου πιθανόν θα ξεπεραστεί μεταξύ του 2030 και του 2035. Και αυτό όποια κι αν είναι η εξέλιξη ως προς τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από την ανθρωπότητα, που βρίσκονται κοντά στην κορύφωσή τους αλλά δεν έχουν ακόμη αρχίσει να μειώνονται.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές στην επιφάνεια των θαλασσών, ρυθμιστή του παγκόσμιου κλίματος, καθώς καλύπτουν πάνω από το 70% της υφηλίου. Και αυτές παραμένουν σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφτεί ποτέ πριν από τον Απρίλιο του 2023.

Σε ό,τι αφορά την επιφάνεια των θαλασσών ο Ιανουάριος του 2025 κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας διατήρησε ο Ιανουάριος του 2024 (για 0,19° Κελσίου).

Όμως το παρατηρητήριο Κοπέρνικος τονίζει ενδείξεις «επιβράδυνσης ή διακοπής της εξέλιξης προς τις συνθήκες (του φαινομένου) Λα Νίνια», γεγονός που προοιωνίζεται μικρότερη μείωση των θερμοκρασιών παγκοσμίως κατά μέσον όρο το 2025.

