Η τραγική κατάληξη του 48χρονου άνδρα στον Πύργο της Ηλείας, που φέρεται να έχασε τη ζωή του από το τσίμπημα της καφέ αράχνης, έχει προκαλέσει εύλογα το ενδιαφέρον γύρω από το τι είναι και κυρίως πόσο επικίνδυνο για τον άνθρωπο μπορεί να είναι το συγκεκριμένο είδος αρθρόποδου.

Τι γνωρίζουμε για την καφέ αράχνη – ερημίτη

Η αράχνη ερημίτης είναι η πιο δημοφιλής στην οικογένεια των καφέ αραχνών. Πρόκειται για ένα μικρό είδος, με σώμα σε σχήμα βιολιού που μπορεί να φτάσει σε μήκος έως και 1,2 εκατοστά.

Το δάγκωμά της, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή, δηλητηριώδη γροθιά. Συνήθως οδηγεί σε νέκρωση των κυττάρων του δέρματος, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αντιδράσεις ή ακόμη και στον θάνατο σε ορισμένους ανθρώπους.

Ως επί το πλείστον όμως, περίπου το 90% των περιπτώσεων επουλώνονται δίχως ιατρική παρέμβαση και θεραπεία, σύμφωνα με τον Rick Vetter, πρώην ερευνητή εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

Αφού αναζητήσουν άμεση βοήθεια για το τσίμπημα, οι άνθρωποι θα δουν συνήθως τις πληγές τους να κλείνουν, αφού τις καθαρίσουν και εφαρμόσουν τη μέθοδο RICE —ανάπαυση, πάγος, συμπίεση και ανύψωση— στην πληγείσα περιοχή, σημειώνει ο Vetter.

Πού ζει ο «ερημίτης» και πώς θα τον αναγνωρίσετε

Σύμφωνα και πάλι με τον Vetter, η αράχνη – ερημίτης συναντάται κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα, το Τέξας, τη Λουιζιάνα, το Αρκάνσας, το Μιζούρι, το Μισισιπή, την Αλαμπάμα και τμήματα της Τζόρτζια, του Τενεσί, του Κεντάκι, του Οχάιο, της Ιντιάνα, του Ιλινόις, της Αϊόβα και της Νεμπράσκα. Εάν δεν ζείτε σε αυτές τις περιοχές, «είναι πολύ απίθανο να συναντήσετε μια αράχνη – ερημίτης. Είναι πιθανό αλλά απίστευτα σπάνιο», τονίζει ο Vetter.

Η καφέ αράχνη – ερημίτης ανήκει στο γένος Loxosceles. Όσα ανήκουν σε αυτό έχουν συνήθως κορμό σε σχήμα βιολιού, γι’ αυτό και πολλές φορές αναφέρονται ως αράχνες βιολιού, σύμφωνα μ το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα.

Σε ό,τι αφορά το χρώμα της, εάν είναι μεγάλης ηλικίας τότε είναι σκούρο καφέ. Επειδή όμως το σχήμα βιολιού μπορεί εύκολα να ξεγελάσει, είναι καλύτερο —εάν και εφόσον έχετε το κουράγιο— να τις κοιτάξετε στα μάτια. «Έχουν έξι μάτια, αντί για οκτώ όπως οι περισσότερες αράχνες», δήλωσε στο Live Science η εντομολόγος Christy Bills.

Άλλα είδη αραχνών έχουν οκτώ μάτια τοποθετημένα σε σειρές των τεσσάρων. Η αράχνη – ερημίτης, ωστόσο, έχει έξι μάτια ίσου μεγέθους τοποθετημένα σε τρία ζεύγη.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι η ομοιόμορφα χρωματισμένη κοιλιά της που καλύπτεται από λεπτές τρίχες, οι οποίες της δίνουν μια βελούδινη όψη. Τα μακριά, λεπτά πόδια τους είναι επίσης καλυμμένα με λεπτές τρίχες και όχι με αγκάθια, όπως σε άλλες αράχνες.

Οι αράχνες αυτές δεν είναι ιδιαίτερα επιθετικές και δεν πρόκειται να δαγκώσουν κάποιον, παρά μόνο εάν παγιδευτούν στο δέρμα του – π.χ. σε ένα φορεμένο ρούχο ή μέσα σε παπούτσια.

Πηγή: skai.gr

