Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην όμορφη Αλόννησο, στα πλαίσια δράσης για την προστασία των θαλασσών.

Στο πλαίσιο της αποστολής "Mission Greece" και του εκπαιδευτικού προγράμματος Monaco Exlporations, ο μονάρχης του Μονακό - γνωστός για τη δράση τους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος - επισκέφτηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην περιοχή, ο Πρίγκιπας Αλβέρτος περιηγήθηκε επίσης με το σκάφος του ΟΦΥΠΕΚΑ σε θαλάσσια περιοχή της Σκοπέλου, σε σπήλαια τα οποία αποτελούν κρίσιμα σημεία αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας Monachus monachus.

Εκτός από τις περιβαλλοντικές δράσεις, ο Αλβέρτος συμμετείχε και στην έναρξη του AMoS Film Festival, περιηγήθηκε στο Πατητήρι και συνομίλησε με κατοίκους αλλά και εκπροσώπους της δημοτικής αρχής.

Η παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία των διεθνών συνεργασιών για την προστασία της Μεσογείου και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ΟΦΥΠΕΚΑ ως βασικού θεσμικού εταίρου στην προώθηση της θαλάσσιας διατήρησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.

Πηγή: skai.gr

