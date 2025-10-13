Οι ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά θα γίνουν ενεργειακά αποδοτικότερες, λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον και πιο φιλικές για τον καταναλωτή, μετά την επικαιροποίηση από την Επιτροπή των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα εξωτερικά τροφοδοτικά που εγκρίθηκαν σήμερα. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να μεταβούμε σε έναν κοινό φορτιστή για τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα θεσπίζουν αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και ευρύτερη διαλειτουργικότητα (π.χ. υποχρεωτικές θύρες USB-C σε όλους τους φορτιστές USB) για συσκευές όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα ασύρματα ρούτερ και οι οθόνες υπολογιστών. Οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν κατά περίπου 3% την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του κύκλου ζωής των εξωτερικών τροφοδοτικών έως το 2035, αλλά και να περιορίσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 9% και τις εκπομπές ρύπων κατά 13%. Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει εν δυνάμει εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Επίσης, ένα νέο λογότυπο «Κοινός φορτιστής της ΕΕ» θα βοηθά τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τις συμβατές συσκευές και να παίρνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε προηγούμενες προσπάθειες για την τυποποίηση των θυρών φόρτισης και των τεχνολογιών για τις ηλεκτρονικές συσκευές, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ έως το τέλος του 2028, και άρα οι κατασκευαστές θα έχουν στη διάθεσή τους τρία έτη για να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν με τις αλλαγές.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν δήλωσε σχετικά: «Η υιοθέτηση κοινών φορτιστών για τα έξυπνα τηλέφωνα, τους φορητούς υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά είναι μια έξυπνη κίνηση που δίνει προτεραιότητα στους καταναλωτές, μειώνοντας παράλληλα τη σπατάλη ενέργειας και τις εκπομπές αερίων. Η πρακτική αλλαγή που θεσπίζουμε σήμερα για τα εξωτερικά τροφοδοτικά θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να εξοικονομούν χρήματα μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, ενώ αποδεικνύει ότι η καινοτομία μπορεί να είναι παράγοντας προόδου αλλά και υπευθυνότητας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΕΕ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα μέλλον όπου η τεχνολογία θα λειτουργεί προς όφελος όλων των ανθρώπων, αλλά και του πλανήτη.»

Λένα Φλιτζάνη

