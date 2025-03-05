«Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις», κατέληγε το ποίημα «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», του Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.

Προφανώς, όταν ο εμβληματικός ποιητής εμπνεύστηκε το πασίγνωστο ποίημα δεν γνώριζε τη μοίρα της λατρεμένης του πόλης, ωστόσο περιέγραψε με τον πλέον παραστατικό τρόπο, το τέλος που έρχεται μοιραία.

Η Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων, βιώνει την πιο δύσκολη στιγμή των 2.300 ετών ιστορίας από τότε που ιδρύθηκε το 331 π.Χ από τον Μέγα Αλέξανδρο.

Τώρα, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η Αλεξάνδρεια βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας της ανόδου της στάθμης. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η πόλη βιώνει μια «δραματική αύξηση» στις καταρρεύσεις κτιρίων καθώς το νερό εισχωρεί στα θεμέλια.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η πόλη - κάποτε έδρα δύο θαυμάτων του αρχαίου κόσμου, της Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και του Φάρου της Αλεξάνδρειας - τώρα σταδιακά εξαφανίζεται.

Coastal erosion from rising sea levels has led to the collapse of 280 buildings across Alexandria, Egypt, over the past two decades. https://t.co/GKFO2y3J4s — How It Works (@HowItWorksmag) March 4, 2025

Μόνο την τελευταία δεκαετία, ο ρυθμός των καταρρεύσεων έχει επιταχυνθεί καθώς το αλμυρό νερό βρίσκεται κάτω από τα θεμέλια της πόλης.

Τα τελευταία 20 χρόνια, 280 κτίρια έχουν καταστραφεί από τη διάβρωση των ακτών, ενώ άλλα 7.000 κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στο μέλλον.

Η επικεφαλής της μελέτης, Sara Fouad, αρχιτέκτονας τοπίου στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, τονίζει στην Dailymail: «Για αιώνες, οι κατασκευές της Αλεξάνδρειας ήταν θαύματα ανθεκτικής μηχανικής, για σεισμούς, καταιγίδες, τσουνάμι κ.α. Αλλά τώρα, η άνοδος των θαλασσών και οι εντεινόμενες καταιγίδες -που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή- αναιρούν σε δεκαετίες αυτό που χρειάστηκαν χιλιετίες ανθρώπινης εφευρετικότητας για να δημιουργηθεί».

Γνωστή ως «Νύφη της Μεσογείου», η θέση της πόλης την έκανε σημαντικό κόμβο εμπορίου και ναυτιλίας που συνδέει τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Ωστόσο, η γειτνίαση με το νερό που κάποτε ευημερούσε την πόλη απειλεί τώρα να την καταστρέψει καθώς η θάλασσα ανεβαίνει.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται λόγω της συσσώρευσης αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, η μέση θερμοκρασία του ωκεανού αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί μεταξύ 20 και 23 εκατοστών από το 1880, με τα 10 εκατοστά να σημειώνονται μόνο από το 1993.

Μια πρόσφατη μελέτη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang (NTU), στη Σιγκαπούρη, προέβλεψε ότι η παγκόσμια στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 1,9 μέτρα μέχρι το 2100, εάν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι ερευνητές συνδύασαν δορυφορικές εικόνες με ιστορικούς χάρτες για να δουν πόσο γρήγορα είχε εξαφανιστεί η ακτή της πόλης από τη δεκαετία του 1880.

Οι εικόνες έδειξαν ότι η ακτογραμμή της Αλεξάνδρειας έχει μετακινηθεί στην ενδοχώρα κατά δεκάδες μέτρα τις τελευταίες δεκαετίες, με ορισμένες περιοχές να υποχωρούν κατά 3,6 μέτρα ετησίως.

Ο επίσης συγγραφέας της μελέτης Dr Essam Heggy, από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, τόνισε: «Βρισκόμαστε μάρτυρες της σταδιακής εξαφάνισης των ιστορικών παράκτιων πόλεων, με την Αλεξάνδρεια να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Αυτό που κάποτε φαινόταν σαν μακρινοί κλιματικοί κίνδυνοι είναι τώρα μια πραγματικότητα».

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά λίγα μόλις εκατοστά αυξάνει τον κίνδυνο πλημμύρας και επιτρέπει στο αλμυρό νερό να διεισδύσει περαιτέρω στις παράκτιες πόλεις.

Οι ερευνητές πήραν δείγματα εδάφους σε όλη την πόλη για να εξετάσουν το «χημικό αποτύπωμα» που σχετίζεται με την εισβολή αλμυρού νερού.

