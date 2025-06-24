Τεράστιες ποσότητες φυκιών ξεβράστηκαν στις ακτές του εξωτικού παράδεισου της Σαμάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, διαταράσσοντας τον τουρισμό και επηρεάζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις.

Πρόκειται για «άλγη σαργασσού» (sargassum algae), ένα είδος καφέ φυκιών που βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες στη Θάλασσα των Σαργασσών, στο μέσο του Βόρειου Ατλαντικού, η οποία περιστοιχίζεται από θαλάσσια ρεύματα.

Αυτό το είδος φυκιών δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπό και αποτελεί σημαντικό βιότοπο για ψάρια και άλλα θαλάσσια πλάσματα, παρέχοντας τροφή και καταφύγιο.

Για τους ντόπιους πάντως που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με τον τουρισμό, η εισβολή των φυκιών τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα

Το Sargassum έχει επηρεάσει ολοένα και περισσότερο τις παραλίες και τις παράκτιες κοινότητες της Δομινικανής Δημοκρατίας από το 2018, ειδικά σε δημοφιλή σημεία όπως η Σαμάνα.

Οι χειριστές σκαφών και οι ξεναγοί ανέφεραν απότομη πτώση των τουριστών, με τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις παραλίες που είναι καλυμμένες με αποσυντιθέμενα φύκια.

«Σχεδόν δεν κάνουμε εκδρομές. Δείτε τα σκάφη που έχουν κολλήσει εκεί. Οι άνθρωποι έρχονται, βλέπουν όλα αυτά, υπάρχει και η άσχημη μυρωδιά των φυκιών και απλώς γυρίζουν και φεύγουν» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας επιχειρηματίας.



Πηγή: skai.gr

