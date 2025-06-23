Ο καύσωνας αναμένεται να ενταθεί κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής αυτή την εβδομάδα, καθώς τροπικά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 100°F (περίπου 38°C) θα πλήξουν μεγάλες πόλεις, από τη Βοστώνη έως την Ουάσινγκτον.

Την Κυριακή, η υγρασία ήταν υψηλότερη σε περιοχές του Βορειοανατολικού και του Νότιου Καναδά απ’ ό,τι στη Φλόριντα, με ορισμένα ρεκόρ να καταρρίπτονται.

Μέχρι τις 6 π.μ. της Δευτέρας, η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 75 °F (24 °C) για περίπου 190 εκατ. ανθρώπους σε 33 πολιτείες, γεγονός που προοιωνίζεται ελάχιστη ανακούφιση τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη Νέα Υόρκη, η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 81 °F (27 °C), πιθανότατα η πρωιμότερη καταγραμμένη ελάχιστη των 80 °F στην ιστορία των μετρήσεων (από το 1869).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, περίπου 95 περιοχές σε Μεσοδυτικές και Ανατολικές πολιτείες προβλέπεται να αγγίξουν ή να καταρρίψουν ρεκόρ μέγιστων θερμοκρασιών. Περίπου 150 περιοχές σε 31 πολιτείες ενδέχεται να καταγράψουν ρεκόρ ζεστών νυχτών, ιδίως μεταξύ Δευτέρας και Τετάρτης.

Προς τα τέλη της εβδομάδας, η ζέστη στα ανατολικά θα περιοριστεί από σύννεφα, βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, αν και νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών θα μετακινηθεί προς τις κεντρικές πολιτείες.

Θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές πολιτείες

Αναμένεται οι μέγιστες θερμοκρασίες να πλησιάσουν, να ισοφαρίσουν ή και να καταρρίψουν τα ρεκόρ σε 23 πολιτείες, από το Ιλινόι έως το Μέιν και νοτιότερα έως την Τζόρτζια.

Ρεκόρ ζεστών νυχτών ενδέχεται να καταγραφούν σε 31 πολιτείες, από τη Φλόριντα ως το Κάνσας και βόρεια έως το Μίσιγκαν και το Μέιν.

Καμία πολιτεία της Ανατολικής Ακτής δεν θα γλιτώσει την πιθανότητα για ρεκόρ θερμοκρασιών.

Σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφεια, η Βαλτιμόρη και η Ουάσινγκτον, όπου προβλέπεται θερμοκρασία 100°F, είναι πιθανό να πλησιαστούν ή να καταρριφθούν αξιοσημείωτα ρεκόρ Ιουνίου.

Σε πολλές πολιτείες της Ανατολικής Ακτής, ο Δείκτης Θερμότητας (heat index) αναμένεται να κυμανθεί από 105 έως 115 °F (40–46 °C) από Δευτέρα έως Τετάρτη, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικού στρες και θερμοπληξίας. Ειδοποιήσεις, προειδοποιήσεις και συστάσεις για ακραία ζέστη έχουν εκδοθεί για περιοχές από το Μέιν έως τη Νότια Καρολίνα.

Μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή,η ένταση της ζέστης αναμένεται να υποχωρήσει, καθώς απογευματινές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν ξανά στην Ανατολική Ακτή.

Ασυνήθιστα υψηλή υγρασία

Την Κυριακή, τμήματα του Βορειοανατολικού των ΗΠΑ και του Νότιου Καναδά παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα υγρασίας ακόμη και από εκείνα της Φλόριντα.

Οι μέγιστες τιμές σημείου δρόσου — δείκτης της ποσότητας υδρατμών κοντά στο έδαφος — κατέρριψαν ωριαία ρεκόρ Ιουνίου: 26 °C στην Ίθακα, 25,5 °C στις Συρακούσες και 25 °C στο Τορόντο.

Το πρωί της Δευτέρας, περισσότεροι από 230 εκατομμύρια κάτοικοι σε 31 πολιτείες βρέθηκαν υπό συνθήκες πολύ υψηλής υγρασίας, ενώ άλλοι 20 εκατομμύρια σε 15 πολιτείες αντιμετώπιζαν ακραία επίπεδα υγρασίας.

Η υγρασία αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ της Δευτέρας σε τμήματα του Βορειοανατολικού και του Μεσοατλαντικού, με πιθανότητα νέων ρεκόρ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κύματα πολύ υψηλής έως ακραίας υγρασίας θα επηρεάζουν τον Νότο, τις Μεσοδυτικές Πολιτείες και τις Κεντρικές Πεδιάδες, χωρίς ουσιαστική ανακούφιση για τον Μεσοατλαντικό ή τον Νοτιοανατολικό τομέα.

Σε πολλές περιοχές της Ανατολής και των Μεσοδυτικών Πολιτειών προβλέπεται επίπεδο κινδύνου 4/4 για θερμικό στρες επί τέσσερις ή πέντε συνεχόμενες ημέρες.

Το φαινόμενο αποδίδεται σε τροπικούς ανέμους που μεταφέρουν θερμό και υγρό αέρα από την Καραϊβική Θάλασσα και τον Κόλπο του Μεξικού, όπου επικρατούν θαλάσσια κύματα καύσωνα, αυξάνοντας τόσο τη θερμοκρασία όσο και την υγρασία της ατμόσφαιρας.

Πόσο θα διαρκέσει

Ένα ψυχρό μέτωπο από τον Καναδά θα φέρει πρόσκαιρη ανακούφιση από τη ζέστη και την υγρασία στο Άνω Μεσοδυτικό τη Δευτέρα και την Τρίτη, και στο Βορειοανατολικό την Παρασκευή — αν και είναι απίθανο να φτάσει νοτιότερα της Νέας Υόρκης.

Στη Μεσοατλαντική και τη Νότια Ζώνη, δεν προβλέπεται ουσιαστική μεταβολή πριν από τις αρχές Ιουλίου.

Πριν από την πιθανή αυτή ανάπαυλα, αναμένεται νέο κύμα καύσωνα και υγρασίας που θα μετακινηθεί από τις Κεντρικές Πεδιάδες και το Μεσοδυτικό προς τα ανατολικά το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Πέρα από τις ΗΠΑ και τον Νότιο Καναδά, καύσωνες πλήττουν τη Νότια Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και περιοχές της Ασίας. Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αναμένεται να βιώσουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, περισσότεροι από το διπλάσιο των ατόμων που προβλέπεται να βιώσουν ασυνήθιστα ψυχρές συνθήκες.



Πηγή: The Washington Post

