Ζωολογικός κήπος γιόρτασε τη γέννηση τεσσάρων νέων πουλαριών αλόγων που απειλούνται με εξαφάνιση.

O ζωολογικός κήπος Marwell, κοντά στο Γουίντσεστερ, καλωσόρισε «με χαρά» τις νέες αφίξεις στο κοπάδι αλόγων του Przewalski που απειλείται με εξαφάνιση.

Και τα τέσσερα είναι θηλυκά και λέγεται ότι «πάνε καλά» αφού δύο γεννήθηκαν τον Μάιο και δύο τον Ιούνιο.

Τα άλογα του Przewalski, που προέρχονται από την Κίνα και τη Μογγολία, είναι το τελευταίο επιζών υποείδος αληθινά άγριων αλόγων στον κόσμο και εξαφανίστηκαν στην άγρια φύση για σχεδόν 40 χρόνια, δήλωσε ο ζωολογικός κήπος.

Άλογα Przewalski

Η κτηνοτρόφος του ζωολογικού κήπου Marwell, Erin Luter, είπε: «Όλα τα πουλάρια πάνε καλά και μπορεί συχνά να τα δει κανείς να ξαπλώνουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία στο χωράφι της κοιλάδας κοντά στο υπόλοιπο κοπάδι.

«Το πρώτο πουλάρι γεννήθηκε από τη μητέρα, τη Λένα, στις 3 Μαΐου. Ονομάζεται Xaela που σημαίνει «άγρια» ​​στα μογγολικά.

«Το δεύτερο πουλάρι γεννήθηκε από τη μητέρα του, την Tsetseg, στις 11 Μαΐου και ονομάζεται Σάρα. Πήρε το όνομά της από ένα βουνό στη Μογγολία».

Τα δύο μικρότερα πουλάρια γεννήθηκαν με διαφορά μόλις μίας ημέρας με την Bilüü να φτάνει στη μητέρα της Tuya στις 12 Ιουνίου και την Ereen που γεννήθηκε από τη Speranza στις 13 Ιουνίου.

Τα ονόματά τους είναι και οι δύο πόλεις στη Μογγολία.

Άλογα Przewalski

Η κα Luter πρόσθεσε: «Αυτά τα άλογα, που προηγουμένως είχαν καταγραφεί ως εξαφανισμένα στη φύση, είναι ένα παράδειγμα του πώς τα προγράμματα αναπαραγωγής ζωολογικών κήπων μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση απειλούμενων ειδών σε όλο τον κόσμο».

Τα ζώα εξαφανίστηκαν στη φύση μεταξύ 1969 και 2008 λόγω κυνηγιού, πολιτιστικών και πολιτικών αλλαγών, κλιματικής αλλαγής και στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι υπάρχουν 178 ώριμα άλογα του Przewalski που ζουν στη φύση.

Πηγή: BBC

