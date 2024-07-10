Αναλύσεις αποκαλύπτουν την παρουσία μιας ανεξέλεγκτης χημικής ουσίας, η οποία είχε ξεφύγει από την προσοχή των υγειονομικών αρχών και έχει εισχωρήσει στο νερό βρύσης και στα μεταλλικά νερά που καταναλώνουν οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με την LeMonde.

Πρόκειται για το τριφθοροξικό οξύ (TFA), που έχει διαφύγει εδώ και καιρό από τα ραντάρ και ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, 10 Ιουλίου, από το Δίκτυο Δράσης για τα φυτοφάρμακα (PAN Europe) θα πρέπει να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη συγκεκριμένη ουσία.

Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη ακολουθεί την πρώτη εκστρατεία μετρήσεων της PAN Europe, η οποία στα τέλη Μαΐου αποκάλυψε εκτεταμένη μόλυνση των πλωτών οδών από TFA σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, ελήφθησαν 55 δείγματα πόσιμου νερού (36 από νερό βρύσης και 19 από μεταλλικό νερό ή νερό πηγής) σε 11 χώρες (συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας και του Βελγίου) μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν από το κέντρο τεχνολογίας νερού στην Καρλσρούη της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μια αρχή για την ανίχνευση PFAS.

Τα αποτελέσματα είναι εξίσου ανησυχητικά με αυτά για τα ποτάμια. TFA ανιχνεύθηκε σε 34 από τα 36 δείγματα νερού βρύσης (94%) και σε 12 από τα 19 δείγματα εμφιαλωμένου νερού (63%), συμπεριλαμβανομένης μιας μάρκας που πωλήθηκε στη Γαλλία.

«Η μελέτη μας αποκαλύπτει μια αόρατη απειλή: η TFA μολύνει μαζικά το πόσιμο νερό στην Ευρώπη», παρατήρησε η συντονίστρια του δικτύου PAN, Salomé Roynel. Το TFA που βρίσκεται στο νερό προέρχεται κυρίως από την αποδόμηση φυτοφαρμάκων που ανήκουν στην οικογένεια PFAS (περίπου 12% των δραστικών ουσιών σε συνθετικά φυτοφάρμακα που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ) και φθοριούχων αερίων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης (ψυγεία, κλιματισμός). Οι βιομηχανικές απορρίψεις από κατασκευαστές TFA και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων είναι άλλες πηγές μόλυνσης.

