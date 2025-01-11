Ρωσία: Το μαζούτ από τα δεξαμενόπλοια που ναυάγησαν στο Κερτς έφτασε στη Ζαπορίζια

Μαζούτ από τα δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια που ναυάγησαν στα μέσα Δεκεμβρίου στο στενό του Κερτς έφτασε μέχρι τα παράλια της ουκρανικής επαρχίας Ζαπορίζια, που ελέγχεται εν μέρει από τη Ρωσία, ανέφερε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της.

Στις 15 Δεκεμβρίου, τα δύο πεπαλαιωμένα δεξαμενόπλοια ναυάγησαν όταν έπεσαν σε θύελλα σε αυτό το στενό, μεταξύ της Ρωσίας και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια οικολογική καταστροφή.

«Μαζούτ εντοπίστηκε στα παράλια (της Θάλασσας) του Αζόφ» ανέφερε στην πλατφόρμα Telegram ο φιλορώσος κυβερνήτης της κατεχόμενης Ζαπορίζια, Εβγκένι Μπαλίτσκι. Όπως εξήγησε, μια πετρελαιοκηλίδα μήκους τουλάχιστον 14 χιλιομέτρων εντοπίστηκε σε μια ζώνη στα ανοιχτά της πόλης-λιμάνι Μπερντιάνσκ. Λίγο ανατολικότερα υπάρχει μια δεύτερη, μικρότερη πετρελαιοκηλίδα.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επέκρινε τις «ανεπαρκείς» προσπάθειες καθαρισμού της θάλασσας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε μέχρι τις παραλίες της νότιας Ρωσίας, στα ανατολικά, αλλά ακόμη και στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, που απέχει περίπου 250 χλμ. από το σημείο του ναυαγίου.

Ρώσοι ειδικοί και χιλιάδες εθελοντές προσπαθούν εδώ και έναν μήνα να περιορίσουν τη ρύπανση, όμως η κατάσταση προκαλεί ακόμη ανησυχία. Πολλά κήτη έχουν βρεθεί νεκρά τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με μια ρωσική μη κυβερνητική οργάνωση και τον επικεφαλής μιας ομάδας εθελοντών. Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι περισσότερα από 5.550 πουλιά «περισυνελλέχθησαν και σώθηκαν».

Τα δύο πλοία μετέφεραν περισσότερους από 9.000 τόνους μαζούτ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

