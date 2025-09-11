Το παράνομο κυνήγι χταποδιών στην Ελλάδα και τις συνέπειες αυτού από την υπεραλίευση σχολιάζει σε εκτενές του δημοσίευμα το Reutrers.

Από τις αρχές Ιουλίου, οι εθελοντές της ομάδας εκστρατείας Sea Shepherd, με την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών, έχουν ανασύρει από το βυθό χιλιάδες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την παράνομη υπεραλίευση που απειλεί τον πληθυσμό των χταποδιών και μπορεί έμμεσα να αυξήσει τη ρύπανση των ελληνικών θαλασσών, σχολιάζει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές και οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά μισό εκατομμύριο παγίδες χταποδιών βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας στη βόρεια Ελλάδα, με στόχο να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες.

«Οι αριθμοί είναι απολύτως εκπληκτικοί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sea Shepherd, Άλεξ Κορνέλισεν, αναφερόμενος στον αριθμό των παγίδων που ρυμουλκήθηκαν. «Αν θέλετε να διατηρήσετε το χταπόδι, τότε πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό».

Όπως σχολίασε το πρόβλημα εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό συμβαίνει καθώς το παγκόσμιο εμπόριο χταποδιών έχει εκτοξευθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία και καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις αναπαραγωγικές συνήθειες.

Η Ελλάδα, όπου το ψητό χταπόδι και το ούζο είναι βασικά πιάτα στα παραθαλάσσια εστιατόρια ψαριών της χώρας, φαίνεται να είναι μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, δήλωσε ο Κορνέλισεν.

Οι κυνηγοί δελεάζουν το θήραμά τους τοποθετώντας παγίδες που μοιάζουν με γλάστρες στον βυθό της θάλασσας. Οι παγίδες σε σχήμα βαρελιού μοιάζουν με τις φωλιές και τις τρύπες από βράχους όπου συνήθως τα χταπόδια προτιμούν να βρίσκουν καταφύγιο και να φροντίζουν τα αυγά τους. Είναι δεμένες σε μακριές γραμμές από σχοινιά που είναι δεμένες σε μικρές σημαδούρες.

Η αλιεία απαγορεύεται ή περιορίζεται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου αναπαραγωγής στη βόρεια Ελλάδα. Αντί να μαζεύουν όμως οι ψαράδες τις παγίδες στα τέλη Ιουνίου και να τις τοποθετούν ξανά τον Οκτώβριο, ορισμένοι προσθέτουν πετονιές.

Το πλήρωμα του Sea Eagle έχει ανακτήσει 288 χιλιόμετρα πετονιάς. Οι παγίδες θα έπρεπε να φέρουν το όνομα του ιδιοκτήτη, αλλά οι περισσότερες είναι ανώνυμες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.