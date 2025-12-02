«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Οι καλεσμένοι του Σαββατοκύριακου

Με το συναίσθημα της ζήλιας ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά» το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Καλεσμένη η Ναταλία Αργυράκη. Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο πλατό έρχεται ο Σωτήρης Καλυβάτσης με βασικό θέμα του επεισοδίου την κρίση μέσης ηλικίας στους άντρες και τη λεγόμενη ανδρόπαυση.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου:

Με το συναίσθημα της ζήλιας ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά». Οι ειδικοί μιλούν για τα σημάδια της ζήλιας που είναι ορατά από την πρώτη κιόλας στιγμή, εξηγούν πως η έκθεση στα social media θρέφει τη ζήλια και μιλούν για την παθολογική ζήλια αλλά και τον φθόνο.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος Ναταλία Αργυράκη, η οποία μιλάει για τη θέση που έχει η ζήλια στη ζωή της, θυμάται το πιο ακραίο πράγμα που έχει κάνει επειδή ζήλεψε και εξηγεί τι την έχει βοηθήσει περισσότερο στο να διαχειρίζεται τα συναισθήματα ζήλιας.

Ακόμη, στην εκπομπή μιλάμε για την ορθορεξία, όταν δηλαδή η υγιεινή ζωή γίνεται εμμονή και μαθαίνουμε όλα να νεότερα επιστημονικά δεδομένα για το ηλεκτρονικό και θερμαινόμενο τσιγάρο.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου:

Η κρίση ηλικίας στους άνδρες και η λεγόμενη ανδρόπαυση μπαίνει στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Ζω Καλά». Οι ειδικοί εξηγούν γιατί οι σημερινοί άνδρες έχουν λιγότερη τεστοστερόνη, μιλούν για τα σημάδια στο σώμα αλλά και τον ψυχισμό των ανδρών που δείχνουν έλλειψη τεστοστερόνης και αναλύουν με ποιον τρόπο ζωής μπορούν οι άνδρες να ενισχύσουν την τεστοστερόνη τους.

Καλεσμένος είναι ο ηθοποιός - παρουσιαστής Σωτήρης Καλυβάτσης, ο οποίος μιλάει για την ιδιαίτερη περίοδο της ανδρόπαυσης και την κρίση ηλικίας.

Στις υπόλοιπες ενότητες, μιλάμε για τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας και μαθαίνουμε πως με τη διατροφή μπορούμε να «εξαφανίσουμε» το λίπος από την κοιλιά.

