Το «Prime Time» κι η Κορίνα Γεωργίου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 00.00, η κάμερα του Prime Time και η Κορίνα Γεωργίου μπαίνουν στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολωνία και για πρώτη φορά στα ελληνικά τηλεοπτικά χρονικά παρακολουθούν από κοντά την επίπονη και σχολαστική διαδικασία προετοιμασίας των νέων εκπροσώπων της Γηραιάς Ηπείρου στο διάστημα.

Στόχος τους, να μπουν σε τροχιά γύρω από τη Γη και να ενσωματωθούν άμεσα στο δυναμικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Συνομιλούμε αποκλειστικά με τον θρυλικό αστροναύτη Ματίας Μάουρερ -ο οποίος ταξίδεψε για 177 ημέρες στο διάστημα- αλλά και με τον πρώτο Έλληνα επιτυχόντα στην ευρωπαϊκή επιλογή νέων αστροναυτών, Αδριανό Γολέμη. Καθημερινές συνήθειες όπως το φαγητό, το ντους, το πλύσιμο των ρούχων και η γυμναστική αποκτούν άλλη διάσταση στα 400 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης, ενώ το σώμα υφίσταται πολλαπλά σοκ από την έλλειψη βαρύτητας.

Παλιοί και νέοι αστροναύτες, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, ξεκλειδώνουν τα μυστικά της Σελήνης και του βαθέος διαστήματος, ενώ αποκαλύπτουν πώς προετοιμάζεται η ανθρωπότητα για ένα μέλλον στο φεγγάρι, ακόμη και τον Άρη.

«Prime Time», Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 00.00, στον ΣΚΑΪ

