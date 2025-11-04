Σωτήρης Καλυβάτσης: Ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Happy 104, στο «Το 'Χουμε»

Η infotainment εκπομπή «Το ‘Χουμε!», που μεταδίδεται καθημερινά μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, παρουσίασε και σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα αλλά και έναν καλεσμένο-έκπληξη!

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές εμφανίσεις του, μίλησε για όλους και για όλα: για τον θεατρικό μονόλογο «Caveman», για την πρωινή εκπομπή που παρουσιάζει στον HAPPY 104, αλλά και για προηγούμενες, πολυσυζητημένες συνεργασίες.

Ο αγαπημένος ηθοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε επίσης για τον τρόπο που του έχει φερθεί το «σύστημα», αλλά και για την απόφαση του να ξανά μείνει σε... σπίτι και όχι σε σκάφος.

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.