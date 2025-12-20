«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη την Κυριακή η Χριστίνα Βίδου

Όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Δηλαδή, έχουμε φάει για να ελέγξουμε το άγχος μας, για να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι ή για να διαχειριστούμε μία απογοήτευση. Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτό θα συμβεί μία - δύο φορές στη ζωή μας που περνάμε δύσκολα, αλλά όταν είναι τόσο συχνό που τείνει να γίνει η καθημερινότητά μας.
Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Βίδου, η οποία μιλάει για την περίοδο στη ζωή της που είχε επιπλέον κιλά λόγω της συναισθηματικής υπερφαγίας, όλα όσα προκαλούσε στην καθημερινότητά της αυτή η κατάσταση αλλά και τι την βοήθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα.
Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής μιλάμε για το άγχος των Χριστουγέννων αλλά και τη σωστή διατροφική συμπεριφορά στο γιορτινό τραπέζι.
«Ζω Καλά»
Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ
#ZwKala
