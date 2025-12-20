«Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένη την Κυριακή η Χριστίνα Βίδου

Όλοι σε κάποια φάση της ζωής μας έχουμε φάει συναισθηματικά. Δηλαδή, έχουμε φάει για να ελέγξουμε το άγχος μας, για να αισθανθούμε λιγότερο μόνοι ή για να διαχειριστούμε μία απογοήτευση. Το πρόβλημα δεν είναι αν αυτό θα συμβεί μία - δύο φορές στη ζωή μας που περνάμε δύσκολα, αλλά όταν είναι τόσο συχνό που τείνει να γίνει η καθημερινότητά μας.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, Χριστίνα Βίδου, η οποία μιλάει για την περίοδο στη ζωή της που είχε επιπλέον κιλά λόγω της συναισθηματικής υπερφαγίας, όλα όσα προκαλούσε στην καθημερινότητά της αυτή η κατάσταση αλλά και τι την βοήθησε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής μιλάμε για το άγχος των Χριστουγέννων αλλά και τη σωστή διατροφική συμπεριφορά στο γιορτινό τραπέζι.

