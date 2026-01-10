Η αξία του ύπνου θεωρείται πλέον ανεκτίμητη τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική μας υγεία. Και ενώ απλά όλοι λέμε ότι καλός ύπνος σημαίνει να ξυπνάω ξεκούραστος, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και πολλά άλλα που σχετίζονται με το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες μιλούν για το «στοίχημα» του καλού ύπνου και για τους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του ύπνου. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται στο στούντιο την τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού, η οποία μιλάει για τον διαταραγμένο ύπνο που είχε για πολλά χρόνια.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για τους τραυματισμούς στο γυμναστήριο και πως θα τους αποφύγουμε αλλά και για τις πνευματικές ασκήσεις για να έχουμε καλή μνήμη.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Ελισάβετ Σπανού για τις δυσκολίες στον ύπνο:

Δείτε το trailer:

