SURVIVOR, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό και όλα όσα ξέραμε, αλλάζουν! 24 Survivors βρίσκονται ήδη στον Άγιο Δομίνικο. Αθηναίοι και Επαρχιώτες είναι έτοιμοι για την πιο συναρπαστική εμπειρία της ζωής τους!

Τίποτα όμως δεν θα μπορούσε να τους έχει προετοιμάσει για όσα θα ζήσουν τα πρώτα εικοσιτετράωρα στο Survivor! Από την πρώτη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι τους στον Άγιο Δομίνικο πρέπει να πάρουν μία κρίσιμη απόφαση. Πρέπει να επιλέξουν σε ποιο αγώνισμα θα δοκιμαστούν προκειμένου να κάνουν δικό τους το kit επιβίωσης! Ποια ομάδα θα βασιστεί στο μυαλό και ποια στη δύναμη; Η ομάδα που θα ηττηθεί θα πρέπει να επιβιώσει 48 ώρες στην παραλία της έχοντας στα χέρια της το… τίποτα!

Τα νεύρα και οι αντοχές δοκιμάζονται, οι Survivors όμως ήρθαν για να μείνουν και να διεκδικήσουν τις 250.000 ευρώ.

Αυτοί είναι οι 24 Survivors

Οι Αθηναίοι:

Οι Επαρχιώτες:

SURVIVOR

Κυριακή - Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη 21:40

Δείτε τo τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.