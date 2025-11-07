«Ζω Καλά» με Μιχάλη Κεφαλογιάννη: Καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη υποδέχεται τον Λάκη Γαβαλά.

Το ψυχικό τραύμα δεν είναι κάτι αόριστο και ακαθόριστο. Ζει μέσα μας όσα χρόνια κι αν περάσουν, χωρίς πάντα να το αντιλαμβανόμαστε.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί μιλούν για τα τραύματα που κουβαλάμε ήδη από την παιδική μας ηλικία και εξηγούν πως θα τα αναγνωρίσουμε, καθώς πολλές φορές εκδηλώνονται με σωματικά συμπτώματα ή με προβλήματα στις σχέσεις ή τη συμπεριφορά μας, αλλά και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν επιστήμονες παγκοσμίου κύρους που έχουν ασχοληθεί με το ψυχικό τραύμα και τη θεραπεία του.

Καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος με αφοπλιστική ειλικρίνεια μιλάει για τα δικά του τραύματα, όσα τον στιγμάτισαν αλλά και πώς προσπαθεί να τα ξεπεράσει.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για όσα περιλαμβάνει η υγιεινή των κατοικίδιων ζώων αλλά και για τα εμπλουτισμένα τρόφιμα.

Ο Λάκης Γαβαλάς για τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας:

