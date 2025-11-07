«The Voice of Greece»: Οι διαγωνιζόμενοι δίνουν... μάχη για τις κενές θέσεις

Το «The Voice of Greece» έρχεται και αυτό το Σαββατοκύριακο, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με δύο νέα επεισόδια των Blind Auditions που είναι γεμάτα με τραγούδια, κέφι και... εκπλήξεις!

Οι αγαπημένοι coaches, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου, κάθονται αναπαυτικά στις κόκκινες καρέκλες και ακούν προσεκτικά τους νέους διαγωνιζόμενους που θέλουν να ενταχθούν στις ομάδες τους. Μόνο που οι κενές θέσεις είναι ελάχιστες και η αγωνία κορυφώνεται!

Ανάμεσα στα highlights των επεισοδίων, που θα δούμε το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, είναι ένας διαγωνιζόμενος ο οποίος ερμηνεύει το «Και ξαφνικά» με τρόπο τέτοιο που κάνει τρεις coaches να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Εκείνοι, δίνουν σκληρή μάχη για τη διεκδίκηση του!

Μία νεαρή διαγωνιζόμενη ανεβαίνει στη σκηνή για να διεκδικήσει τη θέση της στο #TheVoiceGR και τα καταφέρνει! Τρεις coaches γυρίζουν τις καρέκλες τους και πολύ γρήγορα το κλίμα γίνεται... οικογενειακό.

Ένας άλλος διαγωνιζόμενος αφήνει για λίγο τις σπουδές ψυχολογίας και τραγουδά «I wanna be your slave». Οι φωνητικές ικανότητες του πείθουν δύο coaches να πατήσουν το button του «ΣΕ ΘΕΛΩ!», αλλά το άγχος τον καταβάλλει.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης υποδέχεται όλους όσοι βρίσκονται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων, αλλά και τους ίδιους δίνοντάς τους όλη του τη θετική ενέργεια.

