«Ζω Καλά»: Καλεσμένες, η Βανέσα Αδαμοπούλου και η Κατερίνα Τσάβαλου

Η διατροφή των παιδιών μπαίνει στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Ζω Καλά» το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ και καλεσμένη τη Βανέσα Αδαμοπούλου. Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται την Κατερίνα Τσάβαλου και συζητούν για την αξία του μικροβιώματος.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου:

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για καλύτερη διατροφή των παιδιών στην Ελλάδα, τα παιδιά στη χώρα μας βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά το επιπλέον και υπερβολικό σωματικό βάρος. Στην εκπομπή «Ζω Καλά» η διατροφή των παιδιών από την πρώτη ημέρα της ζωής τους έως και την ενηλικίωσή τους μπαίνει στο μικροσκόπιο, με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η διατροφή των παιδιών είναι μία τελείως διαφορετική υπόθεση από τη δική μας διατροφή, των ενηλίκων. Καλεσμένη είναι η τραγουδίστρια - συγγραφέας Βανέσα Αδαμοπούλου, η οποία μιλάει για την διατροφή του δεκάχρονου γιου της Ιάσονα και όσα κάνει για να τον πείσει να φάει υγιεινά. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, μιλάμε για τις αλλαγές στη ζωή μας, που πολλούς τους φοβίζουν, αλλά και την υπογεννητικότητα στη χώρα μας που «χτυπάει» κόκκινο.