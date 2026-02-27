Σε ρυθμούς Χόλιγουντ εξακολουθεί να βρίσκεται η Υδρα, με τον Μπραντ Πιτ να κάνει και σήμερα γυρίσματα στο λιμάνι και τα σοκάκια του νησιού, αναζητώντας με την κόρη του την εξαφανισμένη σύζυγό του, σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας The Ridders, που διαδραματίζεται την δεκαετία του '80.
Τα συνεργεία της παραγωγής έχουν μετέτρεψει το λιμάνι και τα σοκάκια γύρω από αυτό σε κινηματογραφικό πλατό με σκηνικά, βοηθητικά κτίρια και τεχνικό εξοπλισμό ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν από κόντα όλες αυτές τις ημέρες τα γυρίσματα.
Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι ντόπιοι που συμμετέχουν ως κομπάρσοι στα γυρίσματα αμείβονται με 150 ευρώ την ημέρα ενώ οι καταστηματάρχες κλέινουν τα μαγαζιά τογια τις ανάγκες των γυρισμάτων, αποζημιώνονται από την παραγωγή με 500 ευρώ, «πάνω κάτω τον ημερήσιο τζίρο μας», όπως είπαν χαρακτηριστικά.
