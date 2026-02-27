Survivor: Αποχώρησε η Βασιλική Μουντή

Η μονομαχία με την Δήμητρα Λιάγγα οδήγησε, εχθές (26/02), την Βασιλική Μουντή εκτός Survivor. Παρότι αρχικά, η Βασιλική πήρε το προβάδισμα, στην πορεία η Δήμητρα κατάφερε κι έκανε την ανατροπή.

Η Βασιλική Μουντή φανερά απογοητευμένη από την αποχώρησή της είπε: «Αυτό είναι το Survivor. Δεν μπορώ να το πιστέψω, η αλήθεια είναι, ότι αυτό το παιχνίδι τελειώνει για εμένα εδώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αλλά, όπως είπε ο Βαλάντης, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Θα μου λείψουν όλα. Οι αγώνες, η παραλία, τα παιδιά. Πραγματικά νιώθω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, που φεύγω τώρα, αλλά αυτό είναι το παιχνίδι.»

Κατά την αποχώρησή της, κλήθηκε να γράψει σε έναν πάπυρο το όνομα του συμπαίκτη της που θα ήθελε να δώσει πλεονέκτημα ή εκείνου από τον οποίο θα ήθελε να στερήσει το δικαίωμα ψήφου.

Στο Συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε πως το τηλεοπτικό κοινό στήριξε με την ψήφο του τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, εξαιρώντας τον από τη διαδικασία της μονομαχίας.

Λίγο πριν την έναρξη του αγωνίσματος επάθλου, ανακοινώθηκε πως η Λήδα Μυλωνά αποχώρησε για ιατρικούς λόγους. Στο αγώνισμα οι «Αθηναίοι» κατάφεραν να κερδίσουν τους «Επαρχιώτες», σε μία επεισοδιακή αναμέτρηση, με αρκετές εντάσεις. Ο Αλέξανδρος Τσιλιμίγκρας προσπάθησε να αποσυντονίσει την Βασιλική Μουντή, με φωνές. Οι Κόκκινοι αντέδρασαν κάνοντας λόγο για απουσία fair play ενώ, όπως παραδέχτηκαν, έκαναν «αντίποινα» φωνάζοντας, για να αποσυντονίσουν τον Σταύρο Φλώρο.

Το νέο επεισόδιο του Survivor έρχεται στις οθόνες μας αύριο, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα!

Πηγή: skai.gr

