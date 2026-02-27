«Στην Αγκαλιά του Φάνη» κάνουν την είσοδό τους απόψε, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 23.30, στον ΣΚΑΪ η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Αργύρης Αγγέλου με την Zoe Pre.

«Καρμική» χαρακτηρίζουν τη συνάντησή τους ο Αργύρης Αγγέλου και η Zoe Pre. Το ραδιοφωνικό δίδυμο μιλά για τη συνεργασία του και για όσα κάνουν τόσο ξεχωριστή τη φιλία τους. Είναι «ξινός» ο Αργύρης; Είναι «φράου» η Ζωή; Τι ισχύει τελικά; Ο ερχομός της Zoe Pre στη… ζωή του Αργύρη άλλαξε πολλά, ακόμα και τον τρόπο που παρκάρει! Ποια συνεργάτιδα μοιράζονται ο παρουσιαστής και ο ηθοποιός; Ο Αργύρης Αγγέλου έχει την υπερδύναμη να μπορεί να κοιμάται παντού! Ποια είναι τα πιο απίθανα μέρη που τον έχει πάρει ο ύπνος;

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάνει τη δυναμική είσοδό της στο πλατό και είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλα! Συγκρίνοντας πρωταθλητισμό και τηλεόραση, ποια κοινά σημεία βρίσκει; Η πρωταθλήτρια, ηθοποιός και παρουσιάστρια κάνει τον δικό της απολογισμό για τις τηλεοπτικές της συνεργασίες. Πώς θα ήθελε να γίνει η τηλεοπτική της επιστροφή; Για ποιο τηλεπαιχνίδι έκανε δοκιμαστικό πρόσφατα και ποιο της έχει αρέσει; Ο Φάνης προσπαθεί να της «βάλει δύσκολα» ρωτώντας την ποιους άντρες ηθοποιούς θεωρεί πιο ταλαντούχους…

Δείτε το Trailer:

