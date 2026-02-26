Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 14.40, συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στη Βουλγαρία και βγαίνουν ζωντανά από το Μπάνσκο. Μαθαίνουμε γιατί οι Έλληνες επιλέγουν τη συγκεκριμένη πόλη ως τουριστικό προορισμό, ταξιδεύουμε μαζί με έναν Έλληνα οδηγό νταλίκας και συναντούμε Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη γειτονική χώρα.

Δείτε το trailer:

Το Μπάνσκο αποτελεί σταθερή ταξιδιωτική επιλογή για πολλούς Έλληνες, καθώς συνδυάζει κοντινή απόσταση, οικονομικές τιμές και εξαιρετικές παροχές. Προσφέρει ιδανικές συνθήκες για ξεκούραση αλλά και διασκέδαση, με σύγχρονα καταλύματα, spa, δραστηριότητες και έντονη νυχτερινή ζωή, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για μια ολοκληρωμένη απόδραση.

Συναντήσαμε έναν νταλικέρη, τον Νίκο Χαβαλέ, ο οποίος κάθε βδομάδα κάνει το δρομολόγιο Ελλάδα – Βουλγαρία προκειμένου να μεταφέρει εμπορεύματα. Μας περιγράφει την καθημερινότητά του, επισημαίνει τις δυσκολίες του επαγγέλματος και αναφέρεται στον ρόλο της οικογένειας.

Στη Βουλγαρία, συναντήσαμε Έλληνες επιχειρηματίες που έχουν τα καταστήματά τους στο κέντρο της Σόφιας. Οι ίδιοι μας μίλησαν για την απόφασή τους να ανοίξουν εκεί τα μαγαζιά τους, πως έχουν διατηρήσει το ελληνικό στοιχείο αλλά και για το πως έκαναν τον λαό της Βουλγαρίας να αγαπήσει το εγχείρημά τους.

