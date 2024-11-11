Grammy 2025: Οι Beatles υποψήφιοι για πρώτη φορά από το 1997

Οι Beatles κέρδισαν υποψηφιότητες για Grammy για πρώτη φορά από το 1997. Το θρυλικό συγκρότημα κέρδισε δύο υποψηφιότητες, για το πιο πρόσφατο τραγούδι του «Now and Then» στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς και στην κατηγορία Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας.

Οι φετινές υποψηφιότητες για το «Now and then» είναι οι πρώτες για τους Beatles από τα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν κέρδισαν τρία Grammy το 1997.

Το τραγούδι που χαρακτηρίστηκε από το πρώην μέλος του συγκροτήματος Πολ ΜακΚάρτνεϊ ως «το τελευταίο των Beatles» γράφτηκε από τον αείμνηστο Τζον Λένον, ο οποίος πέθανε το 1980 και περιλαμβάνει αυθεντικά φωνητικά που ο Λένον ηχογράφησε το 1970 και ολοκληρώθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το «Now and Then» περιλαμβάνει τον ήχο νέων μουσικών οργάνων από τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ringo Starr, τους μόνους δύο επιζώντες Beatles, καθώς και ηχογραφήσεις κιθάρας από τη δεκαετία του '90, από τον αείμνηστο Τζορτζ Χάρισον, ο οποίος πέθανε το 2001.

Το «Now and Then» γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον Τζον Λένον, ο οποίος ηχογράφησε το τραγούδι ως demo στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, το 1978. Η πρώτη ηχογράφηση περιείχε μόνο τη φωνή και το πιάνο του Τζον Λένον.

Το 1994, 14 χρόνια μετά τη δολοφονία του, η σύζυγός του Γιόκο Όνο έδωσε το demo στους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ringo Starr, μαζί με τα demo των «Free as a Bird» και «Real Love».

Σε συνεργασία με τον παραγωγό και εγκέφαλο των Electric Light Orchestra (ELO) Τζεφ Λιν, τα τρία μέλη των Beatles ηχογράφησαν νέα μέρη για να δημιουργήσουν μια διασκευή του «Now and Then», αλλά λόγω τεχνολογικών περιορισμών δεν μπόρεσε να διαχωρίσουν τα φωνητικά του Τζον Λένον από το πιάνο του αρχικού demo.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ringo Star μετά τη συνεργασία τους με τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον για το ντοκιμαντέρ «Get Back» ασχολήθηκαν ξανά με το «Now and Then».

Ο Τζάκσον και η ομάδα του απομόνωσαν τα φωνητικά του Λένον στο αρχικό demo με τη βοήθεια της Tεχνητής Nοημοσύνης.

Oι Beatles δεν είναι οι μoναδικοί εκπρόσωποι της ροκ εκείνης της εποχής που συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα των υποψηφίων για Grammy. Οι Rolling Stones κέρδισαν υποψηφιότητα για το Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ για «Hackney Diamonds» του 2023.

Πηγή: skai.gr

