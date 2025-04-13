Χριστίνα Σάλτη: «Με τον πατέρα μου δεν είχαμε επαφές, είχα να τον δω από τα 13 μου»

Τα τελευταία χρόνια η Χριστίνα Σάλτη έχει δει την καριέρα της να έχει ανοδική πορεία. Η επανεκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας της Άντζυς Σαμίου «Παράλληλη Αγάπη» πήγε εξαιρετικά καλά και η ίδια το χαίρεται πολύ. Καλεσμένη στην εκπομπή Αστερόσκονη η τραγουδίστρια μίλησε για όλα.

Η πρώτη της επαφή με τον χώρο του τραγουδιού έγινε μέσα από το reality talent show Dream Show the music τη χρονιά που συμμετείχε σε αυτό και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Η ίδια λέει πως δεν της προσέφερε κάτι επαγγελματικά και βγαίνοντας δεν είχε απολύτως καμία πρόταση.

«Εγώ είχα πάντα μια υπέροχη σχέση με τη μαμά μου και την αδελφή μου. Επομένως τις γυναίκες κάπως αυτόματα βγαίνει αυτό το πράγμα. Με τον πατέρα μου δεν είχαμε επαφές, οι γονείς μου χώρισαν είχα να τον δω από τα 13 μου. Νομίζω ότι οι γυναίκες είμαστε πολύ ανώτερες. Και νομίζω ότι δεν μας σέβονται τόσο. Ίσως κάπως με τα αγόρια δυσκολευόμουν. Και το ότι είμαι μόνη μου ακόμη σήμερα, όλα παίζουν τον ρόλο τους» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης και συνέχισε: «Μπορεί να χαλάω και εγώ μια σχέση γιατί δεν νιώθω άνεση. Παλιότερα δεν ένιωθα άνεση ούτε στη δουλειά μου! Δεν ένιωθα άνετα. Με τις γυναίκες νιώθω πολύ πιο άνετα. Προσπαθώ να το στρώνω και με την ψυχοθεραπεία. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος Να έχω και την ηρεμία μου, προσπαθώ αλλά δεν είναι εύκολο! Με τις γυναίκες έχω αυτόματα τέλεια σχέση. Πιο πολύ θυμώνω με τους άντρες καλλιτέχνες»

-Είσαι αγοροκόριτσο;

«Ναι φυσικά είμαι αγοροκόριτσο. Και πολλές φορές όταν τραγουδάω ντρέπομαι να το παίξω γκόμενα. Νιώθω ότι από τη φύση μου είμαι πιο κορίτσι αλλά νομίζω οτ μπλοκάρω γιατί ντρέπομαι»

-Άντρες; Μεγαλύτεροι ή μικρότεροι…

«Δεν φλερτάρω. Δεν έχω συγκεκριμένο target group. Αν με φλερτάρει κάποιος κι ενδιαφέρομαι εκεί μαθαίνω την ηλικία. Δεν έχω κάποια στρατηγική. Δεν ψάχνω για να παντρευτώ. Θέλω απλά ειλικρινείς σχέσεις»

