«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Η παρέα μεγαλώνει - Περισσότερα από 130.000 downloads (video)

Η μεγαλύτερη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης συναντιέται κάθε Σάββατο για να ψηφίσει! Αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά της τηλεθέασης καθώς το «Η Ελλάδα ψηφίζει» ήταν και αυτό το Σαββατόβραδο ψηλά, με ποσοστό 10.3% στο γενικό σύνολο του κοινού. Με περισσότερους από 130.000 τηλεθεατές να έχουν κατεβάσει ήδη στα κινητά τους τηλέφωνα την εφαρμογή, το παιχνίδι αποκτά ακόμα πιο διαδραστικό χαρακτήρα.

Αυτό το Σαββατόβραδο ήταν η σειρά των «4Gen» να συναντηθούν με τα «Βασάνια» στο πλατό. Και παρά την αρχική υπεροχή τους, την πιο κρίσιμη στιγμή έχασαν και τα «Βασάνια» προκρίθηκαν στον τελικό όπου έπρεπε να απαντήσουν στο ερώτημα «Ποια λέξη σου έρχεται στο μυαλό όταν πλησιάζει το Πάσχα;». Τα «Βασάνια» αποφάσισαν να ρισκάρουν ωστόσο λίγο πριν το τέλος η λέξη «Κατάνυξη» τους έφερε στο «0».

Η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις καθώς το τηλεοπτικό κοινό έκρινε πως ο ιδανικότερος παρουσιαστής για ένα πιο ευχάριστο δελτίο ειδήσεων είναι ο Γιώργος Λιανός. Όταν ο ίδιος βρέθηκε στο πλατό, η έκπληξη έγινε ακόμα μεγαλύτερη καθώς ανακοίνωσε τον ερχομό του «The Floor» τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ!

Οι περισσότερες ερωτήσεις του παιχνιδιού είχαν πασχαλινό θέμα…

Μάθαμε λοιπόν πως το τσούγκρισμα των αυγών απαιτεί… τύχη (54%) και όχι τεχνική (46%).

Η πλειοψηφία των τηλεθεατών, το 46%, αυτό το Πάσχα ανυπομονεί να φάει «πετσούλα», με τη μαγειρίτσα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση (29%) και το κοκορέτσι στην τρίτη (25%).

Η ερώτηση που έδωσε την πρόκριση στα «Βασάνια» αφορούσε στο ποια είναι η χειρότερη απάντηση όταν ρωτάς τη γυναίκα σου τι «έχεις;». Το «Τίποτα» βρέθηκε πρώτο με 52% , ακολούθησε με 23% το «θέλω να μιλήσουμε», το «δεν ξέρεις» με 22% και το «όλα καλά» με 3%.

Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος ανανέωσαν το ραντεβού του «Η Ελλάδα ψηφίζει» με το τηλεοπτικό κοινό για το Σάββατο 26 Απριλίου όταν νέες ερωτήσεις θα έρθουν στις οθόνες μας και το κοινό θα πάρει θέση ψηφίζοντας!

