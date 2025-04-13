Εσείς ξέρετε τι συνδέει την Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τη Σόφη Ζαννίνου;

Καλεσμένες στην εκπομπή "Παρέα" του Γιώργου Κουβαρά σε ένα αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο, τις ιστορίες και τα τραγούδια, βρέθηκαν ανάμεσα σε πολλούς ηθοποιούς, η Σόφη Ζαννίνου και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Όταν έφτασε η ώρα να την παρουσιάσει ο Γιώργος Κουβαράς και της έδωσε πια το λόγο αφού είχε πει για εκείνη τα καλύτερα λόγια για το πόσο πολυτάλαντη είναι και ως ηθοποιός και ως τραγουδίστρια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου εμφανώς συγκινημένη είπε πως είναι πολύ χαρούμενη που βρίσκεται εκεί με τόςου αγαπημένους συναδέλφους της αλλά πολύ περισσότερο γιατί βρίσκεται δίπλα με τη Σόφη Ζαννίνου με την οποία τη συνδέει κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό.

Το "μυστικό" ανέλαβε να αποκαλύψει η ίδια η Σόφη Ζαννίνου η οποία είπε πως είναι κολλητή φίλη με τη μητέρα της Πηνελόπης που υπήρηξε σπουδαία τραγουδίστρια και της εκμηστυρευόταν πόσο ήθελε να κάνει μια κόρη πολύ πριν φυσικά όντως αποκτήσει την Πηνελόπη. Ο Σόφη Ζαννίνου μάλιστα δήλωσε πως την έχει σαν κόρη της και είναι πολύ στενά συνδεδεμένες από την παιδική της ηλικία.

