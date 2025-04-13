Η Ελλάδα ψηφίζει: Ο Γιώργος Λιανός εισέβαλε στο πλατό και είπε τα πάντα για το "The Floor"

Στο νέο επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Η Ελλάδα ψηφίζει» του ΣΚΑΪ εισέβαλλε το βράδυ του Σαββάτου ο Γιώργος Λιανός.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και μια σύντομη… τηλεφωνική παρέμβαση, ο Γιώργος Λιανός βρέθηκε στο πλατό του τηλεπαιχνιδιού.

«Μου είπαν ότι ίσως έχει κάποιο πρόβλημα το Floor εδώ πέρα και ήρθα να το φτιάξω» είπε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στη συνέχεια το επόμενο τηλεοπτικό του εγχείρημα.

«Ξεκινάμε γυρίσματα για το Floor. Είμαι πολύ χαρούμενος και ήρθα επισήμως πλέον. Καινούργιο κόνσεπτ, πολύ γρήγορο, πάρα πολύ ωραίο. Κατά τη γνώμη μου ένα από τα πιο γρήγορα και απλά παιχνίδια που θα προβληθεί από τον Σεπτέμβρη στην ελληνική τηλεόραση» σημείωσε.

«5 Μαϊου αναχωρούμε για το Άμστερνταμ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παρουσιάσω αυτό το υπέροχο πρότζεκτ».

Ο Γιώργος Λιανός λοιπόν, θα είναι ο παρουσιαστής στο πολυαναμενόμενο νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ του ΣΚΑΪ, το «Floor».

Πηγή: skai.gr

