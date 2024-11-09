Κατερίνα Λέχου: Η επική της ατάκα στον Τάσο Ιορδανίδη.... «Έχεις γίνει σαν απολειφάδι...»

Στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» βρέθηκε καλεσμένη η Κατερίνα Λέχου και μίλησε στη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη σχετικά με το πώς αισθανόταν ως παιδί στην οικογένειά της αλλά και για την προσωπική της ζωή, ξεκινώντας την κουβέντα της μαζί τους με επικό τρόπο αφού συνδέεται με στενή φιλία με τον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή που έχει χάσει πολλά κιλά τα τελευταία χρόνια….

«Με έχετε τρελάνει παιδιά», είπε αρχικά η Κατερίνα Λέχου συμπληρώνοντας και απευθυνόμενη στον Τάσο Ιορδανίδη: «Είμαι σε ταραχή που σε βλέπω. Έχεις γίνει σαν απολειφάδι. Δεν αρχίσαμε καλά. Έχω μια πολύ ταραχώδη σχέση με τον Τάσο». Με τον γνωστό ηθοποιό να αναφέρει: «Αν μου μιλούσε γλυκά θα είχα αρχίσει να αισθάνομαι αμήχανα. Εσύ είσαι όπως πάντα μια κούκλα».

«Νομίζω οτι η κατάρρευση θα έρθει εν μία νυκτί. Θα ξυπνήσω και πω ωχ....» ανταπάντησε γελώντας η Κατερίνα Λέχου.

«Πάντα όταν πιάνουμε ένα ρόλο, το πρώτο που κάνουμε είναι να δούμε πού μας ακουμπάει, ποια είναι τα κοινά μας σημεία. Έχω δυναμισμό αλλά από την άλλη είμαι και πολύ εύθραυστη... Όταν κοιτάς προς τα μέσα, ανακαλύπτεις πολλά πράγματα. Όταν δεν κοιτάς προς τα μέσα και κοιτάς συνεχώς προς τα έξω, τι κάνουν οι άλλοι, που θα πάω μετά, βάζεις συνέχεια στόχους, δεν είσαι έτοιμος για αυτό που έρχεται.

Θέλει μια συνεχή ματιά προς τα μέσα μας, θα έλεγα καθημερινής βάσεως. Στον απολογισμό της κάθε μέρας, γιατί των χρόνων είναι δύσκολος» είπε η Κατερίνα Λέχου για τους ρόλους της και συνέχισε αναφερόμενη στη ζωή της ως το μεσαίο παιδί της οικογένειάς της:

«Ο,τι έχουμε, νομίζω το έχουμε από το σπίτι μας, από την παιδεία από το σπίτι μας. Ούτε καν από το σχολείο. Το χρωστάω στους γονείς μου. Δεν ήμουν καθόλου χαϊδεμένο παιδί. Ήμουν το μεσαίο στην οικογένεια, καθόλου χαϊδεμένο έως αόρατο. Το μεσαίο παιδί είναι πάντα το αόρατο παιδί. Το πρώτο παίρνει όλη την προσοχή, το δεύτερο μεγαλώνει μιμητικά και το τρίτο είναι το στερνοπαίδι».

Ενώ μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της:

«Ευτυχώς ο άνδρας μου δεν έχει καμία σχέση με το χώρο. Και με γειώνει και με εμπνέει και τον εμπιστεύομαι και δεν συζητάμε συνεχώς για τα θεατρικά κλπ. Είναι υγιές το περιβάλλον. Η ισορροπία είναι μια χαρά. Είμαστε μαζί 16 χρόνια αλλά όχι τόσα χρόνια παντρεμένοι».

