Κοραλία Καράντη: «Οι άντρες δεν μπορούν να είναι μόνοι τους. Είναι εξαρτώμενοι οι άντρες»

H Κοραλία Καράντη έδωσε συνέντευξη στο «Πάμε Δανάη» και τον Άρη Καβατζίκη για το συγκλονιστικό φινάλε του «Famagusta», τις ανεξάρτητες μοναχικές γυναίκες, την έλλειψη παιδείας, τη βία και την τοξικότητα της εποχής.

Και θα έπρεπε να το προσέξουν λίγο εκεί στο team της εκπομπής και να το επικαιροποιήσουν -όπως κάνουν όλοι σε γυρισμένες καιρό συνεντεύξεις- καθώς προφανώς έχει γυριστεί πριν από την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου της σειράς στις 3 Νοεμβρίου καθώς ακούσαμε τον δημοσιογράφο να ξεκινάει τη συνέντευξη που έπαιξε σήμερα με τη φράση, η Famagusta επιστρέφει στις 3 Νοεμβρίου.

Πέραν από αυτό πρόκειται για άλλη μια εξαιρετική συνέντευξη του Άρη Καβατζίκη που πάντα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην εκπομπή. Η αγαπημένη ηθοποιός ανάμεσα σε πολλά άλλα, μίλησε για την επιτυχημένη σειρά του MEGA, «Famagusta», λέγοντας πως υπήρξαν πρακτικές δυσκολίες στα γυρίσματα του τρίτου κύκλου.

«Πάρα πολλές σκηνές γυρίστηκαν σε μη φυσιολογική χρονική σειρά. Ο τρίτος κύκλος της Famagusta ήταν ο πιο φορτισμένος συναισθηματικά. Το φινάλε δεν το ολοκληρώσαμε στις αρχές του καλοκαιριού το κάναμε τον Σεπτέμβριο. Το καλοκαίρι μου ήταν στρεσογόνο γιατί προσπαθούσα να κρατήσω μέσα μου τα έντονα συναισθήματα του ρόλου ώστε να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα.

Την τελευταία μέρα του γυρίσματος περπατήσαμε όλοι μαζί ντυμένοι στα μαύρα κατά μήκος του τείχους που χωρίζει τη Λευκωσία στα δύο. Δεξιά μας ήταν οι φρουροί και εμείς βαδίζαμε σαν σε πορεία. Κατά τη διάρκεια του βαδίσματος ενωθήκαν οι ήρωες του 2024 με τους ήρωες του 1974. Ήταν συγκλονιστικό. Καταρρεύσαμε όλες και όλοι».

Διαβάστε ακόμα: Vincent Cassel: Κάνει γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ρομαίν Γαβρά και βολτάρει στην παραλιακή

-Πώς είναι ο χρόνος που περνάει;

« Αυτή τη στιγμή κάθομαι και δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ τον ελεύθερο χρόνο μου γιατί δυόμιση χρόνια έτρεχα. Δεν προλάβαινα να κάνω τίποτα. Και τώρα ξαφνικά έχω χρόνο. Όσο για τον άλλον χρόνο που το πας, ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αυτάρεσκος για αυτό και τον απασχολεί ο χρόνος που περνάει. Το φυσικό είναι να γεννιέσαι, να μεγαλώνεις, να αποκτάς υπέροχες εμπειρίες αλλά και άσχημες εμπειρίες, η ζωή είναι μια δύσκολη ανηφόρα, σπάνια είναι ίσια και μετά να φεύγεις».

-Βαριέστε να μιλάτε για τον εαυτό σας ε;

«Όχι δεν βαριέμαι. Απλά δεν θέλω να υποκύπτω σε αυτή τη δημόσια ψυχανάλυση που έχει γίνει πολύ της μόδας και είναι πολύ εύκολο να υποκύψεις. Όλοι έχουμε την αυταρέσκεια να μιλήσουμε για τον εαυτό μας. Η τηλεόραση μας δίνει το μικρό βήμα δήθεν να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και να μας ακούσουν. Σε πολύ μεγάλο βαθμό να σε κρίνουν και να σε κατακρίνουν. Τι νόημα έχει; Σε αυτήν την τόσο τοξική εποχή που τόσο εύκολα επιλέγουμε να ρίξουμε τη χολή μας στους άλλους σαν βιτριόλι επιλεγώ συνειδητά το καλό»

- Είστε μόνη σας καλά;

«Με ενοχλεί πάρα πολύ η ιδέα που ρωτάνε έναν άνθρωπο που δεν δημοσιοποιεί την προσωπική του ζωή γιατί είναι μόνος του. Έτσι θέλει βρε αδερφέ. Και γιατί τις γυναίκες ειδικά».

-Και τους άντρες τους ρωτάνε

«Συνήθως οι άντρες κατ’ αρχήν δεν μπορούν να είναι μόνοι τους. Είναι εξαρτώμενοι οι άντρες. Οι γυναίκες, οι σύγχρονες γυναίκες δεν είναι εξαρτώμενες γι’ αυτό και βλέπετε όλους αυτούς του χαλασμένους γάμους. Βέβαια ακόμα τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι.

Οι μοναχικές γυναίκες δεν είναι τόσο καλά ενσωματωμένες στην κοινωνία. Μία γυναίκα μόνη της δεν είναι τόσο ευπρόσδεκτη σε μια παρέα με ζευγάρια. Ένας άντρας μόνος του είναι μεγάλη χαρά για την παρέα ενώ μια γυναίκα θεωρείται πειρασμός. Ένα μεγάλο μπράβο στις γυναίκες που μπορούν να σταθούν μόνες τους».

-Στο σημείο αυτό της ζωής σας, πώς μπαίνει το κομμάτι του γιού σας;

«Ο γιος μου είναι σημείο αναφοράς και λόγος ύπαρξης. Δεν είμαι επεμβατική και ειδικά τώρα που έχει μεγαλώσει. Τον συμβουλεύομαι πολλές φορές και άλλες φορές είμαι απόλυτα μαμά. Συγκινούμαι όταν μιλάω για τα νέα παιδιά. Δεν τους παραδίδουμε έναν καλό κόσμο. Η έλλειψη παιδείας φέρνει τη βία που έχουμε στον κόσμο μας. Η παιδεία είναι πολιτισμός. Είναι δώρο να κάνεις παρέα με νέα παιδιά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.