Χριστίνα Μπόμπα: «Σαν να μην υπακούει το σώμα μου να γυμναστεί»

Και η Χριστίνα Μπόμπα πραγματικά έχει κάνει την άσκηση και τη γυμναστική τρόπο ζωής. Και δοκιμάζει πολλά και διαφορετικά workouts. Πέρα από κλασσική γυμναστική, διάδρομο και βάρη κατά καιρούς την έχουμε δει να κάνει try out σε Yoga, pole dancing, πυγμαχία, τρέξιμο κλπ…

Και αυτό είναι και το σωστό. Πώς θα ανακαλύψεις πιο σου ταιριάζει περισσότερο έτσι ώστε να μη βαρεθείς και να μην τα παρατήσεις αν δεν δοκιμάσεις;

Και σίγουρα θα υπάρξουν μέρες ή και περίοδοι ολόκληροι που ίσως να μην έχεις όρεξη καθόλου να ακολουθήσεις οποιαδήποτε ρουτίνα γυμναστικής. Και είναι φυσικό. Αυτό έπαθε κι η Χριστίνα αυτές τις μέρες και ζορίστηκε. (σας έχουμε γράψει πώς επιστρέφεις στις προπονήσεις μετά από παύση….)

«Το τελευταίο 10ήμερο βρίσκω δύσκολα το κουράγιο να σηκωθώ και να γυμναστώ! Θες η πολλή δουλειά, θες ένα οικογενειακό ταξιδάκι που πήγαμε και βγήκα από το πρόγραμμά μου.

Σαν να μην υπακούει το σώμα μου να γυμναστεί! Σήμερα λοιπόν ήμουν έτοιμη να κάνω skip το workout μου εντελώς… ξανά! Αλλά αντ’ αυτού ανέβηκα μόνο 10 λεπτά στο διάδρομο!

Δεν πειράζει που υπάρχουν και αυτές οι μέρες ή εβδομάδες. Μια αρχή 5-10 λεπτά στο διάδρομο, αν βάλεις στη ζωή σου και χτίζεις λίγο λίγο όλο και περισσότερο, μπορεί να φέρουν αλλαγή στο lifestyle σου ή να σε επαναφέρουν στον τρόπο ζωής που αγαπάς».

